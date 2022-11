El Frigoríficos quiere explotar su inercia

Aprovechar la inercia positiva y sumar dos puntos que lo alejarían de las posiciones de descenso de la categoría. Ese es el objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el partido que esta tarde (20.30 horas, polideportivo exterior de la Albericia, con el arbitraje de los castellanoleoneses Colmenero Guillén y Rollán Martín) disputa ante el Blendio Sinfín. Y es que el conjunto cangués quiere prolongar la buena racha de resultados que le ha llevado a encadenar tres victorias consecutivas (dos en Liga y una en Copa del Rey), con el colofón del brillante triunfo en el derbi del sábado ante el Cisne. Los de Nacho Moyano son conscientes de que hacerlo ante un teórico rival directo en la lucha por la permanencia, tendría, asimismo, un valor doble.

“Está claro que es un partido marcado en el calendario para sumar, más allá de que no se nos da muy bien jugar allí. Tenemos que seguir compitiendo igual, en la misma línea, y si somos capaces de hacerlo tendremos nuestras opciones”, afirma el técnico madrileño. El refuerzo moral de haber ganado el derbi y de haberlo hecho con autoridad ha elevado la moral de un equipo cangués que poco a poco parece estar encontrando la dinámica de juego. La solvencia del binomio defensa-portería ha sentado unas bases sólidas que el sábado se vieron acompañadas de un rendimiento ofensivo superior al de partidos anteriores. “Estos últimos choques nos refuerzan, no tanto por las victorias como por las sensaciones. Sobre todo el del otro día, en el que hicimos los 40-45 mejores minutos de toda la temporada. Tuvimos intensidad, actitud y juego; no perdimos balones y eso se notó”, señala, antes de comentar que “incluso cuando tuvimos ese atasco fue porque los errores en el lanzamiento nos crearon cierta ansiedad”.

La ilusión equilibra el posible cansancio de haber disputado un duelo tan intenso apenas tres días antes. “Llevamos cierto kilometraje encima de las piernas, pero no es momento de quejarse”, señala Moyano, que no desea que la victoria ante el Cisne suponga un argumento para la relajación. “Confío en que seamos capaces de ir con la misma mentalidad y aspiraciones que en el derbi”, manifiesta. Moyano repite la convocatoria del sábado, en la que volverá a estar Jenilson al no haberse resentido de sus problemas musculares. Los 16 elegidos son los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Rubén y Del Arco; los laterales Brais, Fodorean, Santi López, Gayo y Aizen; los extremos Dorado, Moisés, Vilanova y Jenilson; y los centrales Quintas, Martín y Chaparro.

Del rival, un Sinfín que suma un punto menos que el Frigoríficos (6 por 7), Moyano asegura esperar su mejor versión, a pesar de la contundente derrota del fin de semana ante el Bidasoa (35-15). “Parecía que estaban pensando más en nuestro partido que en ese”, apunta, antes de añadir que “ellos irán a muerte. Son un equipo tan competitivo como el Cisne y que saben sacarle mucho partido a todo lo que tienen”. Sobre el posible bajón sufrido por los cántabros en las últimas semanas –sumaron cinco puntos en las cuatro primeras jornadas y solo uno en las últimas seis– el preparador madrileño asume que “parecían un equipo mucho mejor al de ahora, pero el de mañana [por hoy] volverá a ser ese equipo del principio con una inercia similar”.

La enésima reinvención santanderina

El exjugador del Cangas Rubén Garabaya lidera desde los banquillos la enésima reinvención del Blendio Sinfín, en una temporada en la que ha vuelto a sufrir bajas muy sensibles, suplidas por fichajes de un perfil mucho más discreto. Así han llegado el central Bono (Zamora), auténtica sensación de la Liga en las primeras jornadas, así como el meta egipcio Aly (Angers), otro que ha ofrecido un buen nivel. Completa las novedades el extremo Aguilella (Ikasa).

En cambio, las ausencias han sido brutales. Molina y el esloveno Malus, fichajes para la recta final del pasado torneo, abandonaron la disciplina de la entidad, al igual que habituales del siete inicial como el extremo Ramiro, los centrales Dija y Castro y el lateral derecho Roca.

La Albericia, cancha maldita para el Cangas

La Albericia es una de las pocas canchas de la Liga Asobal que continúan siendo malditas para el Frigoríficos del Morrazo. El equipo cangués nunca ha puntuado en sus visitas al Sinfín, con seis derrotas en otros tantos encuentros. La primera de ellas, en la temporada 2015-2016, fue la más contundente, con un 33-26. Solo un año más tarde los cántabros vencían por 29-25 a pesar de descender esa campaña. En la temporada 18-19 el Cangas perdió 25-21 y un año más tarde 24-21. En la 20-21 cayó 31-25 y en la pasada 32-31.