El Casa Adriano amplía su ventaja

El Casa Adriano ha ampliado su renta al frente de la tabla clasificatoria de la Liga Keniata de Moaña después de una jornada en la que aplastó al Tecnosat y en la que no puntuó ninguno de sus principales perseguidores. El líder de la categoría no tuvo mayores problemas para imponer su superioridad ante uno de los últimos clasificados por un contundente 14-3. El premio extra vino con la derrota del Fulming Bar Royal (0-1 ante el Electricidad Bermúdez), primera de la campaña para un equipo que ya venía de ceder una igualada el pasado fin de semana. Además, el duelo entre el Crispametal –segundo clasificado de la categoría– y el Getelec Instalaciones no se disputó. El cuarto clasificado, el Máikel and Best Sport, tenía jornada de descanso.

Así las cosas el vigente campeón abre cinco puntos de distancia con respecto a Crispametal y Fulming Bar Royal, si bien el primero de ellos ha disputado un encuentro menos. También lo tiene pendiente el Máikel and Best Sport, que de ganarlo igualaría a puntos a los dos anteriores. El Electricidad Bermúdez, por su parte, encabeza el grupo perseguidor de los cuatro primeros clasificados, con un solo punto de ventaja sobre el Bar Ramona/Costas Barber Shop, que venció por 6-2 al A Centoleira/Daniel’s. En ese grupo con 13 puntos en su casillero también se hallan Rápido da Jalleira/Axeito Urban y Cervexería O Carlete. El primero de ellos doblegó por 6-4 al Mapfre Moaña, mientras que el segundo hizo lo propio en su enfrentamiento con el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna por un contundente 5-1. Es precisamente este equipo el que cierra los diez primeros clasificados. Fuera de la zona de privilegio hay hasta cuatro escuadras bien situadas –están a un solo punto– para pelear por entrar entre los mejores. El A Centoleira/Daniel’s es el primero por golaverage, pero también se encuentran ahí Drink Team Canaqui y Kanillas Athlétic, que firmaron tablas (3-3) en el duelo que los midió el pasado fin de semana. El Automoción 313 es el equipo restante de este cuarteto tras golear por 9-4 al BB+. Un escalón más abajo el Northcoast Barbershop/Bar Eladio derrotó por 2-0 a un Decoraciones Fernández al que supera de este modo en la clasificación. Y el Leña Verde se llevó los puntos de su partido ante el colista Esmorga al no contar este equipo con suficientes jugadores.