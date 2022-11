Nacho Moyano: “Ganar te lleva a ganar”

La victoria ante el Unión Financiera Oviedo y la consecuente clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey han rearmado anímicamente a un Frigoríficos del Morrazo que encara con la mayor ilusión el derbi de este sábado ante el Cisne. “Ganar lleva a ganar”, resume un Nacho Moyano que añade que “aunque acabes ganando en un mal partido la sensación de refuerzo del trabajo que realizas es mucho mayor que jugando bien y perdiendo”. Es lo que respalda al técnico del conjunto cangués para asegurar que “las sensaciones con las que llegamos al partido de este fin de semana son inmejorables. Tuvimos un partido complicado en Oviedo y lo acabamos sacando adelante”.

Más que nunca el objetivo ante el Unión Financiera no era otro que pasar ronda en una competición que no perturbará el calendario del Cangas hasta el mes de marzo del año próximo, en una eliminatoria que arrojará como premio la clasificación para la Final a Ocho del torneo. “Era un partido ante un equipo que tenía todo que ganar y nada que perder, mientras que en nuestro caso era al contrario”, señala. “Ellos afrontaban el choque con ilusión, con la grada a tope, y nosotros no salimos como debíamos haberlo hecho”, añade.

Moyano asume que el del martes era un choque trampa, uno de esos en que más allá de consideraciones tácticas de cualquier tipo exigía ponerse el mono de faena e igualar la intensidad del rival para poder imponer la teórica mayor calidad. “No entendimos el contexto y luego, cuando quieres bajar al barro, te cuesta”, explica el entrenador madrileño, que asume que “no era un encuentro fácil de jugar, sin grandes alardes sino que solo había que cumplir, sacarlo adelante y plantarse en la siguiente ronda”.

Así las cosas el arranque del Cangas y la primera mitad al completo estuvieron lejos de la imagen que a Moyano le gusta de su equipo, lo que requirió, como él mismo reconoció, que tuviese que leer la cartilla a sus pupilos en el descanso. “Había un entrenador cabreado porque la intensidad y la actitud no fueron las mismas que las de ellos. La diferencia entre la primera y la segunda parte es sideral”, indica, y ahonda en las razones al comentar que “es como el cuento de Pedro y el lobo, que hasta que no llega el lobo y te pega el primer bocado no te lo crees, por mucho que predispongas al equipo a lo que le viene”. El resumen para él es sencillo. “Hay que igualar como mínimo las ganas e ilusión del rival. Si no, nos puede pasar como sucedió en la primera parte”, sentencia.

El madrileño destaca el cambio de actitud y la defensa en el segundo periodo

La lectura positiva del partido, más allá del resultado, es “el cambio de actitud e intensidad. La defensa ayudó mucho más a la portería y Javi [Díaz] apareció. En la primera parte no le ayudamos nada a Gerard [Forns]”. Curiosamente ante el Oviedo fue el ataque el apartado del juego que funcionó mejor. “Colectivamente atacamos mucho mejor, ayudando más a la segunda línea a que entre en juego”. En defensa, en cambio, “es donde tuvimos más problemas. Era un equipo que vive mucho de las acciones de uno contra uno, que van de cabeza ahí y lo que necesitas es juntarte, porque si les permitimos ese juego estás muerto. Luego les obligamos a dar un pase más, y otro más, y ahí nos impusimos”.

El otro apartado donde ve margen de mejora es en las pérdidas de balón, a pesar de haberlas reducido con respecto al partido ante el Logroño. Eso sí, Moyano admite que hay algunas “absurdas, muy difíciles de entrenar, de pases que se caen de las manos”.

Destaca la gran competitividad del Cisne

“Lo primero es que hay que quitarse el sombrero ante el año que están haciendo”. Así de contundente se muestra Nacho Moyano cuando se le pregunta por el rival del sábado, el Cisne. Y es que el preparador del Cangas considera que su rival “está compitiendo en todos los partidos a pesar de todas las vicisitudes que está sufriendo”, en clara alusión a la plaga de lesiones sufrida por los pontevedreses. Moyano apunta un partido “igualado y competido hasta el final”.

Y advierte de que “nadie se meta en la cabeza que es un partido para ganar de nueve o de diez goles, porque si lo hace es que no ha visto ningún partido del Cisne. Es cierto que en las últimas semanas está sufriendo más de lo previsto, pero esto es un derbi, afrontado con ganas, con un importante factor emocional.... Ellos están compitiendo a un nivel espectacular”. Los cisneístas fueron eliminados de la Copa el martes por el Ángel Ximénez Puente Genil.