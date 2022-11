José Antonio Rodríguez hace autocrítica

“Hay que mejorar, porque con lo que hacemos no nos llega”. Ese es el contundente y autocrítico mensaje que lanza el entrenador del Alondras, José Antonio Rodríguez, después de que su equipo haya encajado dos derrotas consecutivas ante UD Ourense y Arzúa, truncando una racha de cinco jornadas sin perder. La falta de acierto ofensivo –los cangueses únicamente han anotado dos goles en las últimas cinco citas– está lastrando las posibilidades de una escuadra que suma nueve puntos y está a tres de los puestos de promoción pero también con solo uno de ventaja sobre el descenso.

“Es cierto que nos está costando mucho marcar. El día de la UD Ourense tuvimos dos opciones muy claras, pero no fue un partido de ocasiones y ellos estuvieron mejor que nosotros”, recuerda. En A Estrada, continúa, “sí tuvimos muchas oportunidades que no convertimos”, una situación que, señala, se repitió este domingo frente al Arzúa. “Marcamos el 0-1 y en la siguiente jugada tuvimos el 0-2. Ellos dispararon a puerta por vez primera en el minuto 38 y a la segunda marcan. En la reanudación Rosillo tuvo un mano a mano con el portero que no convirtió y disfrutamos de otras dos ocasiones, pero cuando no las marcas te arriesgas a que ellos te pillen”, relata. Y así sucedió con el 2-1 en el minuto 80. “Luego fue un acoso y derribo, con tres oportunidades clarísimas, pero ya no se movió el marcador”, afirma el técnico, que apunta asimismo que se le anuló un gol a Cacheda por un discutido fuera de juego.

Rodríguez asegura que la situación “sería mucho más preocupante si no tuviésemos ocasiones, pero sí las hay”. Eso sí, el único camino que ve para salir del minibache es “trabajar para crear más oportunidades. La receta es que si no nos llegan cinco ocasiones para marcar habrá que generar seis o siete”. Así de sencillo. El técnico no quiere excusarse en las ausencias, aunque sí admite que “el otro día nos faltó frescura, ese jugador diferente arriba”. Eso sí, subraya que con todos o sin todos –faltaron Hugo Sanmartín y Mauro, quizás los dos hombres que aportan más desequilibrio– “era un encuentro que deberíamos haber ganado, y si no lo hicimos fue solo por demérito nuestro. Tenemos que trabajar y mejorar. Es lo que hay que hacer”.

Lo cierto es que, más allá del ritmo marcado por Fabril Deportivo, UD Ourense y Racing Villalbés, la igualdad es máxima en la categoría. Prueba de ello es que el Somozas está en promoción de ascenso habiendo cedido ya tres empates y dos derrotas en ocho partidos, o que el Rápido de Bouzas esté a un punto de esa quinta plaza. O que incluso la diferencia entre la fase de ascenso a Segunda RFEF y el descenso sea de tan solo cuatro puntos.

“Es una Liga superigualada. Todos los encuentros son a cara de perro y literalmente puedes perder con cualquiera y ganarle a cualquiera. No hay más que ver que el Viveiro le ganó con claridad al Arosa, que es uno de los conjuntos más fuertes de la categoría”, reflexiona Rodríguez.

La Liga para por la disputa de la Copa del Rey

La Tercera RFEF se tomará un respiro este próximo fin de semana, en el que no habrá competición debido ala presencia de varios equipos en las eliminatorias de la Copa del Rey. José Antonio Rodríguez no tiene claro si el parón favorecerá los intereses de la escuadra que entrena, ya que, por una parte, “siempre es negativo irse a un descanso después de una derrota”, pero por la otra esos días extra sin campeonato le permitirán “ir recuperando a jugadores que están tocados”. El último de ellos es Pablo García, uno de los insustituibles para el técnico ourensano. El lateral izquierdo ha salido de titular en los ocho partidos de Liga disputados hasta la fecha, pero arrastra molestias en uno de sus tobillos.

Además de García la atención está centrada en Mauro y Hugo Sanmartín, que ya se perdieron los últimos compromisos de los suyos debido a unos problemas de tipo muscular. El capitán de los cangueses comenzó a trabajar con el grupo el lunes, aunque su reincorporación será progresiva para evitar cualquier recaída en la microrrotura fibrilar que sufrió. En el caso de Hugo Sanmartín está previsto que pueda volver a los entrenamientos con sus compañeros esta semana, si bien en su caso se le practicó una resonancia de la que debería tener los resultados en estos días. En función del diagnóstico que arrojen las pruebas, su vuelta al trabajo de grupo podría ser antes o después. Quien sí volverá a la convocatoria será Salgueiro tras cumplir su sanción.