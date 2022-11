El Frigoríficos cumple con sufrimiento

El Frigoríficos del Morrazo estará en el bombo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Así será después de haberse impuesto al Unión Financiera Oviedo (30-33) en un duelo que era una auténtica emboscada y del que salió victorioso gracias a un buen segundo tiempo en el que corrigió algunos de los numerosos errores cometidos en los 30 minutos iniciales. Lo importante es que el Cangas luchará por colarse de nuevo en la Final a Ocho y que alimenta su moral con el segundo triunfo consecutivo tras el logrado el sábado frente al Anaitasuna en Liga. Todo esto con el derbi del sábado ante el Cisne en el horizonte.

La puesta en escena del equipo cangués no fue, sin embargo, la mejor, a pesar de que Aizen estrenó el marcador con la única ventaja de los suyos en todo el primer tiempo. Fue poco menos que un visto y no visto, porque el partido era de un Unión Financiera Oviedo que salió a por todas en lo que para el cuadro asturiano era la oportunidad histórica de medir fuerzas con un equipo con vitola de Asobal. Los locales explotaban la velocidad en las transiciones y se aprovechaban del deficiente repliegue defensivo de los de Nacho Moyano. Y mientras que el ataque sobrevivía encontrando a los extremos, la defensa era la que en esta ocasión no ayudaba nada en el Cangas. La primera línea siempre llegaba con claridad a los seis metros y bombardeaba a un indefenso Forns (9-5, minuto 11, con tiempo de Nacho Moyano).

El choque entró en un intercambio de golpes, porque el Cangas era incapaz de frenar la sangría atrás. Gayo descongestionó a los suyos con un par de lanzamientos de larga distancia y los de Moyano conseguían ajustar el marcador para alcanzar los vestuarios con mínima desventaja (18-17).

El arranque del segundo tiempo mostró al mejor Cangas, a ese que entendió que para ganar tenía que arremangarse e igualar la intensidad de los locales. Ajustó su defensa, corrió cuando era preciso y se anotó un 1-5 de parcial para retomar el mando en el electrónico y en el choque (19-22, minuto 34, con tiempo muerto de Margareto). El equipo asturiano tiró de casta para situarse en dos ocasiones a un solo gol (21-22 y 22-23), pero el Cangas controlaba ya el duelo y no permitió que los locales tuviesen ataque para empatar. Brais lideraba el juego posicional y cuando la defensa apretaba, el contragolpe hacía el resto para ampliar las ventajas (24-28, minuto 45, con nuevo tiempo de Margareto).

Un parcial de 1-5 en la reanudación encauzó la reacción de los de Nacho Moyano

El duelo entró entonces en una etapa de imprecisiones por ambos bandos, con exclusión de Alberto Martín incluida. Moyano quiso evitar sorpresas tras un paradón de Javi Díaz y paró el encuentro (26-29, minuto 51). Con el Oviedo echando el resto y el Cangas cometiendo errores fue el meta rosaleiro el que sacó un par de balones increíbles para evitar males mayores. Los visitantes estiraban la goma (28-31) pero parecían querer darle emoción al choque. Santi erraba un contragolpe y el Unión Financiera Oviedo soñaba con el milagro (30-31, minuto 57). Su ilusión duró unos segundos, los que tardó Brais en descerrajar un disparo en nueve metros y posteriormente en robar un balón para culminar el contragolpe (30-33). El Cangas ya está en octavos.

Ficha técnica: