La SD Tirán regresa a las aguas

La Sociedad Deportiva Tirán vuelve al agua. Dos semanas después de haber iniciado oficialmente la pretemporada, el club moañés ha realizado su primer entrenamiento en mar. Con más de una treintena de remeros al mando de Agustín Fernández, que repite como técnico, los de O Morrazo afrontan una temporada en la que el objetivo es pelear por la Liga Gallega y colarse en el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label. Su mejor argumento es el de la continuidad, ya que el 90 por ciento de la plantilla del año pasado continuará en este proyecto.

“Vamos a intentar dar un paso adelante. Hemos mantenido la plantilla, hemos fichado bien y ahora toca trabajar para buscar el bloque y la remada”, señala Agustín Fernández a la hora de hablar de las metas de su segunda temporada al frente de la Sociedad Deportiva Tirán. Para el preparador ferrolano la clave de todo reside en la continuidad. “Yo le dije al club que seguiría siempre y cuando mantuviésemos el equipo. Si hiciésemos uno desde cero no me merecería la pena hacer mil kilómetros a la semana”, admite. Sus deseos se han cumplido. 18 deportistas de la pasada temporada repetirán en esta, comenzando por el patrón Pablo López y por los remeros Diego Fernández, Eloy Otero, Isaac Dosil, José Luis Patiño, José Manuel Boubeta, Juan Martínez, Samuel Lago, Adrián Rocha, Kevin González, Adrián Meira, Alberto Lago, Alejandro Campos, Anxo Álvarez, Carlos Ramírez, David Trigo, Manuel Abeijón y Miguel Méndez. El capítulo de bajas se reduce a las seguras de Manuel García, Sergio Toimil y Sebastián Corbacho y a la probable del propio Agustín Fernández, que abandonará su rol de patrón. “Al menos mi intención es la de centrarme solo en entrenar”, señala.

El técnico tendrá a sus órdenes a hasta doce caras nuevas. Alberto, que patroneaba al equipo femenino, se incorporará al sénior masculino tras el ascenso de estas a la Liga Euskotren. Además, han llegado Toné (Amegrove), Diego e Iván (Mugardos), Rubén Iglesias (Cesantes), Andrés (Vila de Cangas), Moncho (Mera), Alejandro Patiño (Vilaxoán) y Eloy, Carlos y Breixo, canteranos que vuelven tras un tiempo sin remar. A ellos se unirán siete juveniles. “Tenemos número suficiente para montar dos barcos y que los juveniles puedan ir entrando en la dinámica. De la cantidad sale la calidad, es bueno que la gente se pelee por un puesto”, afirma. “Este año ha sido más fácil fichar. Hemos tenido más tiempo”, señala, antes de añadir que “lo negativo de bajar de la ACT es que te plantas en septiembre y todos se han movido ya en el mercado. Nos quedamos con solo 7-8 remeros y es normal que un remero no se atreviese a venir. Nos daban por muertos, pero viendo lo que teníamos en diciembre, creo que la temporada nos salió bien como inicio de un proyecto”.

Fernández trabaja con más de una treintena de remeros, de los que 12 son caras nuevas

Pero después de ese obligado año de transición y de colocar unos buenos cimientos, el club ya quiere soñar. Se quedó fuera del playoff de ascenso a la Liga Eusko Label, al que fueron Samertolaméu y Club de Mar Bueu, y este año quiere volver a estar entre los mejores. “Lo primero que debemos hacer es mejorarnos a nosotros mismos, aumentar la velocidad del barco y tener mejores números que el año pasado”, afirma el preparador ferrolano. Pero dar ese paso, reconoce, “después de haber sido terceros, supone ser segundos o primeros”. Fernández no quiere pensar aún en el playoff, sino que opta “por ir paso a paso”, pero borra con argumentos la idea de que los equipos vascos son inalcanzables. “Este año los equipos gallegos les quitaron 10-11 segundos a los clubes de la ARC. No es que nosotros tuviésemos poco nivel, es que Meira y Bueu dieron un nivelazo. Si hubiésemos ido al playoff habríamos sido terceros”, sentencia.

Club de Mar Bueu y Ares, los máximos rivales

Agustín Fernández se muestra cauto a la hora de analizar el nivel de la próxima Liga Gallega y de anticipar quiénes pueden ser los máximos rivales de los suyos. Lo que sí tiene claro es que “Club de Mar Bueu mantiene el bloque y estará ahí”, pero también apunta que “habrá que ver el resto, e incluso a Ares, porque ha tenido bastantes bajas”. La idea es “poder completar una buena temporada y meter la cabeza. Por lo menos hemos de dar un pasito adelante y ver si es suficiente, ganar alguna bandera más y meternos en el playoff”.

Junto a Ares y a Bueu no descarta que se unan algunos otros equipos en la pelea, “como Chapela, que ha hecho varias incorporaciones”. Lo cierto es que hasta que la competición no se ponga en marcha no habrá referencias para poder ubicar a uno u otro. Hasta ese momento solo tocará preocuparse de uno mismo.