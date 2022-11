Los números lejos de Laxes lastran al Beluso

La Cultural Deportiva Beluso no pudo pasar del empate sin goles este domingo contra el Atios (0-0). Lo más grave del resultado en un encuentro sin apenas oportunidades está en que los bueueses se dejaron sus primeros dos puntos de la temporada como locales. Esto supone que, para no descolgarse de los puestos altos, deberán enderezar el rumbo lejos de su campo. No en vano, las estadísticas del Beluso cuando juega fuera del campo de Laxes son muy discretas esta temporada y están lastrando el notable inicio de campaña. Solo un empate y tres derrotas han cosechado los jugadores que dirige Serafín Pérez “Sera”. Su único punto a domicilio fue en casa del Pontevedra B en la segunda jornada. El filial pontevedrés está cuajando un primer tercio de temporada bastante bueno y ocupa la cuarta posición.

Este domingo el Beluso vuelve a salir de su casa para visitar al CD Valladares. Ante los vigueses debe aspirar a sumar su primer triunfo a domicilio y regresar así a la senda de las victorias. No en vano son ya tres jornadas las que acumula el Beluso sin sumar los tres puntos. El empate contra el Atios siguió a las dos derrotas anteriores en sendas salidas consecutivas: 4-2 en el campo del Antela y 1-0 en casa del Umia. En estos momentos el Beluso dejó atrás la zona noble y es décimo clasificado, en plena mitad de tabla con 11 puntos en su casillero. Eso sí, la igualdad es tan grande en la categoría que una nueva victoria le permitiría aspirar a saltar incluso hasta el tercer puesto de la tabla clasificatoria. El CD Valladares está entre los aspirantes al ascenso Este domingo, en la novena jornada de competición en Preferente Galicia, la CD Beluso visita al CD Valladares (16.30 horas en el campo de A Gándara). Si para los bueueses el choque es una oportunidad de empezar a sumar puntos fuera de casa, para los vigueses lo es de asaltar el liderato. Aunque en la sexta posición, los 14 puntos del Valladares le hacen estar a solo una unidad del Juvenil de Ponteareas y del Ribadumia, que son los colíderes del campeonato en estos momentos. El Valladares, además, llegará a la cita dominical contra el Beluso con la moral alta, pues en la pasada jornada sumó una victoria por 0-2 en casa del Antela y lleva cuatro semanas sin conocer la derrota, con tres triunfos y un empate.