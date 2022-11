La derrota ante el Logroño –sexta en los últimos siete partidos de Liga– ha dejado detalles para la esperanza en el Frigoríficos del Morrazo a pesar de los errores groseros cometidos, especialmente en el apartado ofensivo. Al menos así lo considera el entrenador del conjunto cangués, Nacho Moyano, que apunta que “debemos reforzar las cosas que hicimos bien, porque creo que tenemos una base sobre la que poder construir”.

Esos cimientos de los que habla el técnico madrileño no son otros que los de la defensa del Cangas, que mantuvo un buen nivel a lo largo de todo el encuentro. “Defensivamente y en cuanto a actitud e intensidad se vio algo más parecido a lo que queremos ser. Teníamos un rival enfrente que venía de marcar casi 40 goles a uno de los mejores sistemas defensivos de la Liga, el del Bidasoa, y los controlamos bien”, afirma. Los 27 goles encajados son una cifra aceptable, además de que el equipo de O Morrazo recuperó bastantes balones y de que Javi Díaz tuvo una buena actuación bajo palos.

Más allá de esos brotes verdes, Moyano asume que el margen de mejora en otros aspectos es inmenso. “Es imposible ganar con 20 pérdidas y 12 errores de lanzamiento, muchos de ellos en situaciones claras. Es cierto que Javi hizo 12 paradas y en ese apartado se equilibró la cosa, pero no podemos regalar tantos balones”, señala el preparador, que incide en que muchos de esos errores fueron, más que no forzados, incluso “infantiles”. “Hay algunas pérdidas que son incomprensibles e intolerables a este nivel. Y así es imposible competir. Con todo ello, con un poco más de acierto en la segunda mitad nos hubiese dado para poder llegar a un final más apretado”, manifiesta.

El entrenador achaca a la ansiedad las numerosas pérdidas de balón ante el Logroño

La única explicación que le encuentra Moyano a ese aluvión de pérdidas de balón es “la ansiedad. Las cosas no nos están saliendo como deben y quizás hay una mezcla de exceso de responsabilidad en algunos jugadores, de que otros tienen poca experiencia y algunos más no han hallado su mejor rendimiento. Se nos junta todo y generamos demasiada ansiedad”. Eso a pesar de que, subraya, “la situación es complicada, pero tampoco dramática”. Los cangueses son últimos con 3 puntos, pero tienen a tiro a Guadalajara (con 4 puntos) y Valladolid (con 5), además de a Cisne, Torrelavega, Sinfín y Puente Genil (6 puntos). “Sabemos que el camino es seguir trabajando y entrenar como lo hicimos esta semana pasada, pero con una semana no hacemos nada. Poco a poco hemos de ir encontrando la buena dinámica de juego”, asegura.

El otro aspecto importante sobre el que trabajar es el individual, para que muchos jugadores que no están en su mejor momento vuelvan a ofrecer el máximo. Y ahí merece especial mención Juan del Arco. El jugador franquicia del equipo cangués no ha acabado de encontrar su encaje en los esquemas de Moyano. “Debe encontrar su sitio, y liberarse del exceso de responsabilidad que tiene. Al final él quiere hacer muchas más cosas de las que puede, quiere ayudar a los compañeros, dirigir y generar para los demás, pero quizás se esté olvidando de sí mismo”, reflexiona el entrenador del Frigoríficos. Lo que parece extraño es que un hombre de la importante del de Leganés acabe el duelo ante el Logroño con tan solo dos lanzamientos en su hoja de servicios. “Nos hace falta que lance más, es algo que el equipo y yo se lo demandamos. Está buscando su sitio, la pretemporada no le ha ayudado en exceso con algunos problemas físicos, pero tenemos plena confianza en él”, subraya. Pero a la vez apunta que “no debemos individualizar ni cargar mucho sobre él, porque esto es un equipo y todo el mundo sin excepción debe aportar”.

El duelo ante el Anaitasuna, el sábado a las 19

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce el horario de su próxima cita en la Liga Asobal, la que le enfrentará el fin de semana al Anaitasuna. El conjunto cangués se medirá a los navarros el sábado a partir de las 19 horas en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. El choque será dirigido por los colegiados andaluces José Alberto Macías de Paz y Alberto Murillo Castro y, como es habitual en la presente temporada, será retransmitido en directo por la aplicación de LALigaSportsTV.

Pendientes de la recuperación de Jenilson

El Cangas estará pendiente durante la semana del estado físico de Jenilson Monteiro, que sufre una rotura fibrilar. El luso fue baja ante el Logroño y podría entrar en la lista si su evolución es positiva.