Santi López: “El sábado hay que salir desde el inicio con hambre de ganar”

La primera de las 23 finales que le restan al Frigoríficos del Morrazo para asegurar su permanencia en la Liga Asobal ya está en el horizonte. El conjunto cangués se mide el sábado al Logroño con la firme intención de rehacerse del varapalo sufrido ante el Cívitas Guadalajara y lograr un triunfo revitalizante. El camino para conseguirlo es el que marca Santi López, que habla de que “más que fijarnos en el rival debemos hacerlo en nosotros mismos, en cómo respondemos”. Y es que para el primera línea madrileño, en una competición caracterizada por la igualdad “sea Guadalajara o Logroño ganaremos si hacemos el partido que debemos. En Guadalajara no competimos como había que hacerlo en la segunda parte y perdimos”.

López tiene claro que “si subimos la intensidad tenemos muchas opciones de llevarnos el partido”, y ahí es donde debe centrar sus esfuerzos el equipo que dirige Nacho Moyano. “Nos falta mantener una regularidad durante la mayor parte de los encuentros, y en Asobal si no estás acertado en un tramo te cuesta muy caro”, señala. La causa de estos altibajos obedece, según el exjugador del Alcobendas, en que “no es sencillo encontrar el equilibrio y el conocimiento con los jugadores que han llegado, pero es algo que con tiempo conseguiremos”.

Curiosamente es a nivel defensivo donde el Cangas se ha mostrado más vulnerable, siendo la línea en la que tradicionalmente ha mostrado mayor fortaleza, y la que ha experimentado menos variaciones con respecto a la temporada pasada. “Ahí no tenemos excusa, porque básicamente somos los mismos del año pasado. No estamos a nuestro mejor nivel y hay que trabajar para poder llegar a él, porque la defensa siempre ha sido nuestro punto fuerte”, reconoce Santi López, uno de los líderes de esa línea. No es la única razón. El lateral/central también apunta que “algún jugador ha estado bien en un partido, pero luego baja en el siguiente, y a veces tampoco ayuda que el ataque no funcione, porque ves más complicado el defender”. Por último, explica que “hemos dejado de hacer cosas que hacíamos el año pasado y el no anticiparnos al rival hace que te ataquen de forma más cómoda”.

Mirando hacia el futuro más inmediato, Santi López se muestra confiado en las posibilidades de los suyos. “En O Gatañal no se puede decir nunca que el rival es favorito. Aquí tienen que encontrarse con un Cangas que va a por todas que es ambicioso; nadie puede pasar por aquí con facilidad”, subraya, antes de añadir que “espero que salgamos desde el inicio, desde el primer minuto con hambre de ganar. No podemos pensar en el rival que tenemos enfrente, sino en nosotros mismos”.

Forns habla de evitar la presión y de que en el quipo "vayamos todos a una"

Gerard Forns subraya la importancia de afrontar el duelo sin presión, pero también de que todos los integrantes de la plantilla remen en la misma dirección. “El partido es muy importante, hay que ganar, pero también acabar satisfechos con nuestro trabajo y tener la sensación de que hemos ido todos a una”, afirma el portero catalán. Asume que hay que jugar con tranquilidad “y no autopresionarse. Estamos entrenando muy bien, y hay que saber que la temporada es muy larga y que con miedo y presión es complicado competir”.

A la idea de liberar presión une Forns la de que cada uno cumpla con su rol. “Tenemos que hacer lo que trabajamos, A, B y C, y no inventar. Tener disciplina y hacer lo que dice Nacho [Moyano]”, subraya, justificándolo en que “si cada uno asume lo que le toca, le hago la vida más fácil a mi compañero. Tenemos que estar todos a una”.

El meta ex de Barcelona y Granollers admite que Cangas está pecando de irregularidad. Es por ello que el objetivo que persigue la escuadra de O Morrazo “es doble, por una parte puntuar, pero por la otra también coger buenas sensaciones para hacer bien este tramo de final de la primera vuelta”. Coincide con Santi López en que el sábado será determinante salir a por todas, sin especular con el juego. “Hay que estar centrado no ya en el partido, sino desde el calentamiento, ser conscientes de lo que nos estamos jugando”, dice, pero también “no malgastar toda la energía en los diez primeros minutos. Hay que ser sólidos”.

Colaboración con la Asociación Fabert

En paralelo a sus objetivos deportivos, el Frigoríficos del Morrazo continuará tendiendo lazos para implicarse con diferentes colectivos sociales. La última colaboración será la anunciada ayer con la Asociación Fabert, que engloba a familias afectadas por el síndrome de Joubert. El partido del sábado en O Gatañal ante el Logroño coincide con la celebración en Cangas de las Jornadas Nacionales sobre el Síndrome de Joubert, y el club entregará en los prolegómenos del choque una camiseta firmada por todos los integrantes de la primera plantilla, además de anunciar otras iniciativas de apoyo. Las jornadas fueron presentadas ayer en el salón de plenos del Concello con la presencia del presidente de la entidad, Alberto González, y de los jugadores Santi López y Gerard Forns, además de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas; y de Alicia Gayo y Jorge Cameselle como representantes de la asociación.

“El Balonmán Cangas tiene un fuerte arraigo en el pueblo y por eso intenta involucrarse en causas sociales que tienen lugar aquí”, señaló González. Asimismo, la recaudación del partido ante el Logroño irá destinada a ayudar tanto a la Asociación Faubert como a Adicam, en este último caso con motivo del mes de visibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Las jornadas reunirán a más de 14 de las 50 familias afectadas e incluyen la proyección de un documental sobre la enfermedad.