Un Frigoríficos como Jekyll y Hyde

“No encuentro la explicación”. Así de sincero se mostraba ayer el entrenador del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro, Nacho Moyano, a la hora de analizar el partido de su equipo el sábado en Guadalajara. Un encuentro con dos caras, como si se tratase de un doctor Jekyll y míster Hyde. Una primera mitad con un equipo serio, intenso y con opciones de abrir hueco en el marcador y una segunda parte que quedó completamente hipotecada por el monumental atasco ofensivo.

“No hay una explicación para ofrecer una cara tan diferente. Es verdad que la primera parte no refleja la superioridad que tuvimos, no fuimos capaces de aprovechar nuestro momento para abrir un poco de brecha y luego ellos aprovecharon nuestro momento malo, o muy malo, del segundo tiempo”, expone el técnico. Ese primer periodo estuvo marcado por un juego pausado y hasta quizás excesivamente prudente por parte de los dos equipos. Y cuando el Cangas intentó correr o aprovechar alguna situación de portería vacía no tuvo suerte. “Elegimos un ritmo de partido más lento y pausado, pero nos equivocamos en no correr las situaciones que podíamos haber corrido. Quizás no le transmitimos bien el mensaje a los jugadores y nos paramos en demasía”, reconoce Moyano.

Los mejores minutos del Frigoríficos llegaron en el tramo final, cuando logró una renta de tres goles (11-14) y que al descanso quedó reducida a 12-14. Las cosas cambiaron radicalmente tras el paso por los vestuarios, sobre todo a nivel ofensivo. “En defensa no estuvimos mucho peor que en el primer tiempo, quizás nos faltó algo de intensidad en algunos momentos o en situaciones de uno contra uno con jugadores como Tito Díaz, pero no fue un cambio drástico. Pero si en el ataque posicional e influyó en las opciones de gol fácil que les dimos. No fuimos capaces de estar cómodos en ningún momento y las situaciones buenas de la primera parte no fuimos capaces de generarlas o encontrarlas”, explica el entrenador de los cangueses. Ante ese “atasco tremendo” el Cangas optó por arriesgar con un ataque de siete contra seis, una opción que se había ensayado con cierto éxito ante el F.C.Barcelona, pero que en Guadalajara fue un “desastre”. Dos errores consecutivos propiciaron sendos goles a puerta vacía que dispararon a los alcarreños en el electrónico, hasta un 26-21 en el minuto 53.

Entre los detalles positivos de esa segunda parte destaca quizás la reacción del equipo en ese momento. “Da la sensación de que los jugadores se atreven más cuando estamos contra las cuerdas o con el agua al cuello, jugando sin red”, reflexiona Nacho Moyano. De ese 26-21 se pasó a un 29-28 y Javi Díaz estuvo a punto de detener un balón que le daría la oportunidad al Cangas de igualar el encuentro. “Nos faltó algo de fortuna, como en esa acción en la que el balón acaba entrando, o en alguna decisión arbitral. Estuvimos a punto de sacar algo positivo, pero eso evita que la segunda parte fuese un auténtico desastre”, subraya.

La derrota, unida al triunfo de Puente Genil ante Anaitasuna, deja al Cangas como colista con tres puntos. “No lo veo aún como algo preocupante. La liga va a ser muy larga y si ganas vuelves a subir puestos. Pero hay que empezar a ganar y seguir trabajando con más ganas y más ilusión”, sentencia Moyano.

Jenilson, de nuevo entre algodones

El sábado el Frigoríficos del Morrazo le echó de menos. El extremo portugués Jenilson Monteiro llegó a jugar contra Guadalajara, aunque su incidencia en el juego fue escasa. Con razón. El jugador recayó de su lesión, una microrrotura fibrilar en el sóleo, y estuvo muy mermado. Monteiro fue uno de los jugadores que junto a Juan del Arco y Martín Gayo se perdió el partido del F.C.Barcelona para llegar a punto a este tramo tan exigente de la temporada.

Los plazos de recuperación apuntaban que llegaría justo a Guadalajara y así fue. Solo completó parte del entrenamiento del jueves y la sesión completa del viernes. Ahora hay que comprobar su evolución durante esta semana y todo indica que será duda hasta el último momento. El próximo duelo del Frigoríficos será el sábado en O Gatañal ante Logroño, a las 21.00 h y retransmitido por LaLigaSportsTv. Los riojanos llegan en un buen momento, pero el Cangas ya fue capaz de ganarles la temporada pasada tanto en liga como en la eliminatoria de Copa del Rey.