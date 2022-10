El Crispametal se cae de la cabeza al firmar un empate

El Casa Adriano se ha quedado en solitario al frente de la Liga Keniata de Moaña después de haberse impuesto con facilidad al farolillo rojo de la categoría, el Esmorga, por un contundente 12-0. Su triunfo se combinó con el pinchazo del Crispametal, que cedió un empate ante el Burguer Piscis/Chiringuito da Borna (2-2), y se descuelga de ese trío cabecero en el que también estaba integrado el Fulming Bar Royal, que aplazó el encuentro que tenía previsto disputar ante otro de los conjuntos de la zona alta, el Getelec Instalaciones.

Con todo, son Casa Adriano, Crispametal y Fulming Bar Royal los tres equipos que ocupan las posiciones de podio tras un fin de semana que no ofreció excesivas sorpresas, y que sirvió para que Electricidad Bermúdez y Máikel and Best Sport se afianzasen como perseguidores del trío de cabeza. Los primeros vencieron al Kanillas Athlétic por 3-0, mientras que los segundos hicieron lo propio con el Northcoast/Barbershop, si bien en su caso necesitaron sufrir algo más para acabar imponiéndose en el choque por 3-2.

En la zona intermedia se mantiene el A Centoleira/Daniel’s a pesar de la jornada de descanso que vivió. Y es que salvo el mencionado Máikel and Best Sport sus rivales no aprovecharon esta circunstancia para escaparse en la tabla. Así, el Rápido da Jalleira perdió por 1-2 ante el Drink Team/Canaqui, y el ya mencionado Burguer Piscis empató para igualar a puntos al A Centoleira y Rápido da Jalleira. Y a ellos se une para formar un cuarteto con 7 puntos el Cervexería O Carlete, que doblegó el pasado fin de semana al Leña Verde por 4-2. Este triunfo, unido al logrado el viernes pasado ante el Decoraciones Fernández por 4-3, le permite situarse en la zona templada y escapar de los últimos puestos de la tabla.

Precisamente el Decoraciones Fernández fue la víctima del Automoción 313 (cayó de forma apretada, por 2-3). El Bar Ramona/Costas Barbershop, por su parte, venció con claridad al BB+ por 5-0 y se sitúa en el límite de un corte para la segunda fase que ahora mismo delimita el Cervexería O Carlete, con un punto más.

Los movimientos se redujeron ya en la zona baja de la clasificación, con la principal novedad de que ya no queda ningún equipo por puntuar. El último en hacerlo ha sido, después de cinco semanas de competición, el Tecnosat, que firmó la igualada con el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética (3-3) y abandona de paso el farolillo rojo de la categoría, que ahora cae en manos del Esmorga por peor golaverage tras la goleada sufrida ante el líder.