Un parón para asentar el juego

Regularidad en sus resultados, pero también –y no menos importante– en su juego. Eso es lo que confía en adquirir el Frigoríficos del Morrazo de cara a los dos próximos meses de competición, en los que alternará Liga Asobal y Copa del Rey. Los esfuerzos del conjunto cangués durante el parón han estado centrados en recuperar a los lesionados, realizar carga física, pero también en ir afinando el engranaje defensivo y ofensivo de una escuadra que durante el primer tramo de la temporada ha carecido de solidez en este sentido. Con tres puntos en su casillero después de seis partidos el Cangas aún está a la búsqueda de su identidad. Estas son algunas de las claves del inicio liguero.

Dificultades defensivas

Curiosamente, la principal seña de identidad del Frigoríficos es la que le ha dado más quebraderos de cabeza en las seis primeras jornadas del campeonato. A pesar de mantener el bloque central –con los fichajes de Chaparro y Del Arco en sustitución de dos jugadores que no destacan en esta parcela como Asensio y David Iglesias– al Cangas le ha costado encontrarse cómodo tanto en el 6.0 como en el 5.1, e incluso ha sufrido puntualmente en e repliegue. Frente al Valladolid y a pesar de afrontar el choque con limitaciones, curiosamente el equipo ya rindió a un nivel bastante óptimo. Frente al Barcelona no estuvo mal en juego estático a pesar de no ser un partido para sacar conclusiones.

El rol de cada jugador

Si algo había construido Nacho Moyano en el Cangas era un equipo en el que cada pieza encajaba a la perfección como si de un puzle se tratase y conocía perfectamente su papel. La primera y segunda unidad y el reparto de minutos eran casi cuestiones automáticas dentro de la idiosincrasia propia de cada encuentro. Con la marcha de tres hombres clave como David Iglesias, Asensio y Dani Fernández y la llegada de los nuevos el Frigoríficos aún está buscando ese encaje.

Nuevas reglas

Las modificaciones en el reglamento –principalmente la de permitir el saque desde cualquier punto del círculo central– han devenido en una decidida apuesta de prácticamente todos los equipos por un juego mucho más eléctrico, sin pausa, con un intercambio de golpes mientras duren las fuerzas. El proceso de adaptación es obligado en todos los equipos, pero quizás más en un Cangas cuya apuesta es la de llevar a sus rivales al ataque posicional, donde tradicionalmente se ha sentido más fuerte. Mejorar el repliegue y evitar encajar goles fáciles es el camino.

Acoplar a los nuevos

El Cangas que jugaba de memoria es ahora mismo una utopía mientras no se agoten los plazos del obligatorio acoplamiento de las novedades de esta temporada. Y lo cierto es que ese proceso ha sido un tanto accidentado para todos ellos. Chaparro se perdió buena parte de la pretemporada por su visado, Del Arco (llamado a ser el líder de este equipo) ha convivido con los problemas físicos, al igual que un castigado Mario Dorado. Ambos han ofrecido muestras de su calidad, pero más puntualmente que de modo regular. Y Fodorean también necesita tiempo para adaptarse a las exigencias del balonmano español.

Complicado calendario

Haberse enfrentado a tres delos cuatro primeros clasificados de la pasada Liga (Barcelona, Bidasoa y Benidorm) habla de la dureza del calendario que ha tenido el Frigoríficos en este arranque de temporada. Los cangueses cumplieron ante el Puente Genil y con el empate en Valladolid y solo la derrota ante el Torrelavega podría considerarse un pinchazo. Más que unos resultados más o menos lógicos ha preocupado la imagen.

Igualdad en la Liga

Nacho Moyano apelaba a la tranquilidad ante la situación clasificatoria de su equipo (antepenúltimo en puesto de promoción) y señalaba que los puntos valían igual ahora o en la segunda vuelta. Y es que teóricos rivales directos han empezado como tiros. El Cisne, pese a la plaga de lesiones, suma 6 puntos y el Sinfín, en una nueva reinvención, tiene 5 con una de las sensaciones de la Liga, el central Bono. La igualdad es máxima más allá del intratable Barcelona.