El Beluso, a lucir a domicilio

La Cultural Deportiva Beluso se mide este mediodía (12 horas, campo de A Moreira, en Xinzo da Limia) al Antela en un encuentro en el que el equipo que dirige Serafín Pérez aspira a conseguir su primer triunfo a domicilio. La escuadra buenense discurre por la zona alta de la clasificación –es tercera con 10 puntos en su casillero– gracias a su buen hacer en As Laxes, pero quiere dar un golpe encima de la mesa fuera de casa, donde empató ante el líder (Pontevedra B) y perdió de forma ajustada con el quinto clasificado (Areas).

“Nos falta ganar fuera. Obviamente no tenemos urgencias pero sí ilusión por hacerlo, porque ese triunfo nos vendría genial. Ese es nuestro reto esta semana”, razona el preparador buenense, Serafín Pérez. Los de O Morrazo han protagonizado un gran arranque de campeonato y confían en extender los buenos resultados frente a un Antela que suma seis puntos y que ha recuperado en las últimas semanas el ritmo. “Comenzó dubitativo pero en los últimos partidos que les vi me gustaron mucho. Son muy fuertes físicamente y están bien organizados. Quizás no sean los mejores técnicamente, pero tienen las cosas muy claras”, señala. La dificultad del encuentro reside también en otros factores como el hecho de jugar en un campo de hierba de buenas dimensiones o el tener que hacerlo en horario matinal. “Son condiciones diferentes a las que solemos tener”, dice.

Álex Fernández, Rícar y Marcos se quedan fuera de la convocatoria por lesión, al igual que Raúl, que arrastra molestias musculares. Así, los 17 elegidos son los porteros Isma e Íker; los defensas Vivi, Darío, Pol, Adrián, Loureiro, Mape y Dapiga; los centrocampistas Álex Castro, Rocha, Dieguito, Diego Otero, Tiago y Jacobo; y los delanteros Manufre y Hugo. Pérez resta importancia a las ausencias y subraya que “queremos tener a todo el mundo enchufado y que nadie se descuelgue”.