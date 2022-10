El Beluso inicia la Liga en pleno idilio con el gol

Cuatro jornadas, diez puntos en el casillero y un demostrado idilio con el gol. Ese es el balance de la Cultural Deportiva Beluso en un arranque de temporada que lo ha situado en la tercera posición de la tabla clasificatoria y como el conjunto más realizador de la Preferente Sur. Los de Serafín Pérez han anotado 11 dianas, las mismas que el Verín, y en ese poderío anotador es donde hay que comenzar a buscar las razones de su gran inicio de campeonato.

Con todo, lo mejor es que los 11 tantos marcados por los buenenses se han repartido entre ocho jugadores. Manufre comenzó liderando este apartado con tres dianas y Marcos con dos, pero a ellos se les han unido Hugo, Álex Fernández, Diego Otero, Raúl Fernández, Dieguito y Tiago, que han anotado uno cada uno de ellos. “Yo prefiero tener repartidos los goles, quiero tres o cuatro futbolistas con diez goles antes que uno que me marque 40”, razona el técnico de los de O Morrazo, que confirma lo que se está demostrando: “Tenemos gol”.

Más allá del poderío realizador el Beluso ha sabido blindar su feudo de As Laxes, donde ha sumado tres victorias en otros tantos encuentros, curiosamente por idéntico resultado (3-1) ante Racing Castrelos, Ribadumia y Céltiga. “Es lo que nos faltó el año pasado, ser más regulares en casa”, afirma el preparador de los buenenses. “Por ahora lo estamos consiguiendo, y con dos buenos rivales como Ribadumia y Céltiga. Es muy importante hacerse fuertes en casa”, subraya Serafín Pérez. Eso sí, el técnico apunta que no siempre el hecho de jugar ante los suyos convierte los partidos en más sencillos. “En nuestro campo no es fácil mantener el control del partido. A veces nos resulta más sencillo hacerlo a domicilio y de hecho el año pasado sacamos los mismos puntos en casa que fuera”, señala.

La mayor profundidad de banquillo y el incremento de la competencia son dos de las claves de la buena marcha de un Beluso que ha sabido reforzarse bien en la medida de sus limitadas posibilidades económicas. “Hemos subido el nivel de calidad con respecto al año pasado”, afirma. El otro elemento fundamental en el cóctel del Beluso es “que estamos trabajando bien por la semana, y ese es nuestro alimento. Eso y tener un grupo muy unido”.

De cara al partido del fin de semana frente al Antela Serafín Pérez tendrá las bajas de Rícar, con molestias en los isquiotibiales, y de Álex Fernández, con problemas en un tobillo y que está pendiente de que se le practique una resonancia magnética.