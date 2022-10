El partido más fácil y el más difícil

Parece una contradicción, pero es una realidad. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy ante el F.C.Barcelona un encuentro que es a la vez el más difícil y el más fácil. Lo explicaba a la perfección en la previa el entrenador de los cangueses, Nacho Moyano. El más difícil porque el Barça juega en otra liga y este año es una auténtica trituradora con sus rivales. Pero al mismo tiempo es el más fácil porque el Cangas no tiene nada que perder. El objetivo es competir, dar una buena imagen ante la afición de O Gatañal, recuperar sensaciones... y no sumar más lesionados a la enfermería, que no es poca cosa.

El encuentro está programado para las 17.00 horas y será retransmitido por LaLigaSportsTv. El actual campeón de liga y de Europa aterrizó ayer en Galicia, aunque su vuelo desde Barcelona salió con retraso y le obligó a cambiar los planes. El equipo de Antonio Carlos Ortega tenía previsto realizar una ligera sesión de trabajo en el pabellón de O Gatañal a las 17.00 horas, pero debido a esa demora tuvo que trasladarse al pabellón de Rodeira a partir de las 19.30 horas. El Barça llega a Cangas después de aplastar en Noruega al Elverum (30-46) y sigue invicto, tanto en Asobal como en la Liga de Campeones. El Frigoríficos del Morrazo afronta el encuentro con tres bajas importantes: Jenilson Monteiro, Juan del Arco y Martín Gayo. Los tres arrastran problemas físicos y Moyano los deja fuera de la convocatoria para que continúen su recuperación y que puedan estar listos para después del parón de selecciones. De este modo entran en la lista dos de los jóvenes de la cantera canguesa: el central Manu Pérez, que en su día ya debutó en Asobal precisamente ante el F.C.Barcelona, y el extremo Gael Blanco. La plantilla canguesa completó ayer por la mañana una última sesión de trabajo después de una semana en la que el punto obtenido en Valladolid sirvió como un refuerzo positivo. “Tenemos que seguir recuperando esas sensaciones y nuestras señas de identidad para lo que nos viene después del parón”, apunta Nacho Moyano. “El Barcelona convierte cualquier opción, desde un fallo en ataque, una pérdida de balón o hasta un gol en contra en una situación de contragolpe claro. Es fundamental estar bien en el repliegue defensivo”, insiste el técnico del Cangas. Por su parte, Antonio Carlos Ortega mantendrá su apuesta por repartir minutos entre sus jugadores debido a la carga de compromisos internacionales de los integrantes de su plantilla. Para el encuentro de hoy deja fuera de la convocatoria a los laterales Timothey N’ Guessan y Dika Mem, mientras que en la lista entra el extremo zurdo Pablo Urdangarín. Para el encuentro de esta tarde se espera una gran entrada en el pabellón de O Gatañal y desde el club insisten en recomendar a socios y aficionados que acudan con antelación a retirar sus entradas para evitar las colas. El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo aprovechará los prolegómenos del partido para rendir homenaje al recientemente fallecido José Saiz Penelas, que fue el primer portero del club –en el año 1961, cuando se llamaba Luceros– y posteriormente directivo y hasta presidente. Penelas también es reconocido por su activismo y compromiso social, en ámbitos como la sanidad pública, las pensiones o a través de la plataforma en defensa del transporte de ría.