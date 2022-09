Ferral: “Tras la brillante temporada el CM Bueu debe seguir en crecimiento”

El Concello de Bueu hará un recibimiento oficial esta tarde, a las 19.30 horas, a la plantilla y cuerpo técnico del CM Bueu, para reconocer la temporada más exitosa de la historia de la entidad. En el playoff los buenenses rozaron el ascenso a la Liga ACT y en la temporada regular dominaron la Liga Gallega durante todo el verano hasta su pinchazo de la última jornada.

Pese a este sabor agridulce y ya con un análisis más frío, el entrenador, José Ferral, reconocía que en líneas generales acabó “muy contento con la temporada que hicimos. En el playoff incluso dimos la sorpresa peleando hasta el final”.

Aunque el míster reconoce que su continuidad no está cerrada “porque ahora hay que sentarse a hablar con el club”, señala que “la primera opción siempre es seguir”.

Para Ferral el Club de Mar Bueu debe mantener la línea de los últimos años y seguir creciendo, manteniendo la base de la plantilla que permitió firmar dos veranos históricos para la entidad. “Lo importante es que el CM Bueu vuelva a pelear la Liga Gallega el año que viene e intentar que no se nos escape. Además, sería ideal legar al playoff con opciones de ascender a la Liga ACT”, apunta Ferral. El técnico recuerda que el próximo verano no tendrán a la SD Samertolaméu como rivales, “pero eso no significa que será más fácil. Regresa Ares tras su descenso y la SD Tirán puede dar también un salto de calidad y convertirse en un rival por el título”.

De momento, los aficionados más acérrimos del club buenense brindaron una bienvenida a la plantilla la noche del domingo para agradecer el esfuerzo de una temporada vibrante.