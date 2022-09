A la quinta fue la vencida, aplicando la máxima de “no pecar en la precipitación”. La trainera moañesa Samertolaméu Oversea de Meira logró ayer el sueño de volver a la competición reina del remo, la Liga Eusko Label de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), y lo hizo por la puerta grande, siendo la más rápida en la última de las dos regatas del playoff de ascenso, celebrada en aguas vizcaínas de Portugalete. La embarcación de Bueu Teccarsa, quedó tercera, aunque sin ascender, protagonizando un nuevo duelo entre gallegos en el que los moañeses nuevamente se impusieron como ocurrió en la liga gallega, pero en el que la embarcación de Ferral ha dejado muy buena estela que, de continuar, pronto estará en la élite.

Dani Pérez había mentalizado a sus remeros de que no se podía “pecar en la precipitación”, que fue la tónica general de los últimos playoffs desde 2017, desde que él es técnico, y que les llevó a no completar los ascensos. Ayer, la escuadra moañesa de 14 remeros cumplió a rajatabla la técnica, “se planteó una regata más fría y salió perfecta”, asegura el entrenador., que regresó a Moaña con “orgullo” y “alivio” de haberlo conseguido en la quinta ocasión, aunque con la sensación agridulce porque no subirá con ellos. Dani Pérez ha fichado por Zierbena para la próxima temporada, pero asegura que estará para la directiva y Meira para todo lo que necesiten.

La trainera moañesa completó los cuatro largos de la última y decisiva regata de contrarreloj, en un tiempo de 20:00.06, a 00:02,30 de distancia de los primeros de Lekitarra, que consiguió el billete para seguir manteniéndose en la liga, tras quedar penúltima en la máxima categoría. La trainera vizcaína ya partía como favorita frente a sus rivales por su condición de equipo de liga ACT y de hecho acabó primera en la clasificación general del playoff. Meira llegaba en buen estado físico y mental tras haber ganado la liga gallega en duelo con Bueu, y el día anterior en Bermeo ya había logrado imponerse a la trainera de José Ferral, pero necesitaba ganarle ayer para garantizarse esa segunda plaza que le daría el billete para el ascenso y hacerlo también a San Pedro y Pedreña, que quedaron en cuarta y quinta posición en la clasificación. Bueu cruzó la meta con un tiempo de 20:03.84, con una diferencia de 00:03.78 a favor de Samertolaméu. Remó muy bien y en los dos primeros largos de la contrarreloj se vivió la pelea entre los dos equipos gallegos, cuya balanza ya se inclinó en la tercera a favor de Meira. Los moañeses empezaron de menos a más, como se plantearon toda la temporada de regatas y entraron en la meta de Portugalete con una amplia afición desde tierra siguiendo la prueba y al grito de “Meira”. La victoria provocó aplausos y muchas emociones entre toda la afición con las camisetas verdes que simbolizan el color de la trainera. Entre los presentes estaba la teniente de alcalde de Moaña, Marta Freire, que destaca el arraigo del remo en el municipio: “Este fin de semana vivimos en Bermeo e Portugalete momentos moi emocionantes grazas ao excelente traballo realizado durante toda a tempada. Desde o Concello queremos parabenizar por este logro a todos os remeiros, ao equipo directivo a toda a aficción”.

El entrenador del Club de Mar Bueu, José Ferral, que lo fue de Meira en dos temporadas anteriores, realiza una valoración positiva de cara al futuro “ainda que nosa intención era subir. Quedas un poquiño fastidiado pero pelexamos hasta o último momento”. Recuerda que el primer día estuvieron segundos casi toda la regata y fallaron en pequeños detalles en el último largo que les condicionó para el siguiente día. Señala que ayer hicieron buena regata pero admite que no fueron capaces de superar al rival, si bien “chegar hasta ahí e ter opcións a subir e todo un éxito” Desde Bueu se desplazó a Portugalete el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que mostraba su orgullo por cómo regateó la trainera local: “Estiveron fantásticos. Sentímonos moi orgullosos do equipo e do clube”. Juncal aseguraba que está convencido de que el pueblo se volcará para rendirles un tributo, al tiempo que felicita a Meira por el ascenso con el que O Morrazo vuelve a la liga ACT.

Al cierre de esta edición estaba prevista le llegada de ambas tripulaciones a sus localiddes en donde se esperaba un gran recibimiento.