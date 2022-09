Meira y Bueu, contra el poder del norte

La Sociedad Deportiva Samertolaméu y el Club de Mar Bueu desafían este semana el potencial de los equipos del norte en el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label de Traineras, que tendrá una doble cita en Bermeo (esta tarde a las 18.10 horas) y Portugalete (mañana a partir de las 12). Las dos tripulaciones, protagonistas de un apasionante mano a mano en la Liga Gallega, quieren colocar el broche de oro a la temporada en dos regatas que afrontan, señalan, “con la máxima ilusión”, y en la que tendrán como rivales a Lekittarra, San Pedro y Pedreña.

“Este año habíamos perdido muchísimo potencial, con la baja de seis de nuestros diez mejores remeros. Los pronósticos no eran muy alentadores”, afirma el técnico de los verdes, Dani Pérez, que subraya la fortaleza mental de los suyos para completar un año en el que han ido de menos a más. “El equipo supo asumir el estar en el segundo puesto, y siendo humildes aparecieron buenas regatas y fuimos capaces de mejorar para acabar ganando la Liga”, relata. Los moañeses llegan, pues, con la moral por todo lo alto. “Así ha sido mucho más sencillo trabajar estas dos semanas de septiembre, y encima hemos tenido la suerte de ir a La Concha, lo que te hace mucho más amena y corta la preparación para el playoff”, razona.

Bueu también llega sin bajas y al cien por cien al que será segundo playoff de su historia tras el estreno del año pasado. Y aunque el ascenso no es un objetivo sí supone prolongar el sueño. “Llevamos remando toda la temporada para esto, es mucho tiempo preparándonos”, afirma José Ferral, entrenador de los buenenses, que asume que la experiencia del año pasado debe servir a los suyos para ofrecer su mejor rendimiento. “El año pasado llegamos aquí con la idea de que este año no nos cogiese por sorpresa. Tenemos un equipo de chicos que apenas habían salido de Galicia”, explica. Atrás deja Bueu el palo de haber perdido la Liga Gallega tras una campaña excelente empañada en una única regata. “Fue duro pero ya está olvidado y hay que aprender de ello”, dice. Por lo de pronto ve a su equipo ilusionado. “Disfrutan de todo y es lo normal. Si no, estaríamos fastidiados”, dice.

Tanto Pérez como Ferral coinciden en dónde puede residir la clave del playoff. “Mantengo lo de que hay que salir vivos de la primera jornada, pero si luego te quedas fuera en la segunda por tres o cuatro segundos, como ya nos pasó a nosotros...”, señala Dani Pérez. “El primer día se trata de no fallar y el domingo de acertar”, resume. El preparador de Bueu, por su parte, habla también de minimizar los posibles errores que pueden hipotecar el trabajo de toda una temporada. “No se puede fallar, porque una mala virada, un desvío por las corrientes... te pueden penalizar mucho y luego recuperar esos cuatro o cinco segundos es complicado”, afirma.

Fuera de eso Bueu tiene claro que “estas dos regatas son otro mundo y la presión siempre afecta”. Samertolaméu llega, en palabras de su técnico, “con menos motor, pero con más cabeza, técnica y unión y unas cosas compensan a las otras”.

Pérez y Ferral dan como gran favorita a Lekittarra

Dani Pérez y José Ferral coinciden en señalar a la Lekittarra como la gran favorita en el playoff, por su condición de equipo de Liga San Miguel, aunque mantienen dudas sobre el resto de rivales. “Son el equipo superior, que sabe lo que es el máximo nivel. Del resto no podemos decir nada porque las referencias de La Concha hay que cogerlas con pinzas. La gente va a probar cosas”, señala el técnico del Club de Mar Bueu, antes de añadir que “creo que la otra plaza estará entre nosotros, Meira y San Pedro, aunque quizás Pedreña vaya de tapado”. En parecida línea argumental se mueve su homólogo de Meira, Dani Pérez, que manifiesta que “todo apunta a que Lekittarra es el enemigo a batir, un barco que si tiene un buen día estaría en mitad de la tabla de la ACT”, pero que de San Pedro y Pedreña “apenas tenemos referencias”. Con todo, se muestra esperanzado y vaticina que “es una buena oportunidad para que suba algún barco gallego”. Mar abierto en Bermeo, ría en Portugalete, Bueu y Meira encaran dos campos de regatas muy diferentes. “El mar abierto se nos ha dado bien, aunque este no es el de Galicia”, dice Ferral. “Curiosamente hemos ido mejor en mar que en ría, pero hemos preparado ambas regatas a conciencia. No se puede ir con el mismo equipo ni con la misma remada porque son dos días muy distintos”, subraya Pérez.