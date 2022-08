La cara y la cruz para Meira y Bueu

Samertolaméu Oversea y Bueu Teccarsa son ahora mismo la cara y la cruz de una misma moneda. La trainera moañesa celebra el título de la Liga Galega de Traiñeiras (LGT), un campeonato que alcanzó de manera casi inverosímil en las dos últimas jornadas de la liga. Durante doce de las catorce jornadas Bueu ostentó el liderato, que al final se le escapó fruto de una desgraciada regata en Cesantes. “No sé si se trata de una oportunidad perdida porque espero que este club tenga más oportunidades. Pero la verdad es que la liga la perdimos nosotros, no la ganó Meira”, resumía ayer el entrenador de la “Maruxía”, José Ferral. “Si después de la regata del 20 de agosto en Mugardos, en la que nos quedamos a cinco puntos de Bueu, me dices que vamos a ganar la liga y la Bandera Teresa Herrera te diría que eres un iluso. Ya la dábamos por imposible”, reconocía a su vez el técnico de “A Terca”, Dani Pérez. El entrenador moañés coincide en parte con el análisis de Ferral, pero reivindica que su tripulación supo aprovechar el error de Bueu y completó un final de temporada espectacular. “Hicimos tres regatas extraordinarias y no se le puede quitar mérito a nuestro equipo”, defiende.

Esa regata de Cesantes fue la condena para Bueu, que hasta ese momento acumulaba ocho triunfos, tres segundos puestos y solo un tercero como peor resultado. Llegaba a Redondela con la máxima ventaja al frente de la liga en toda la temporada y se le escapó de golpe en el “maremoto” de las aguas redondelanas, donde no fue capaz de adaptarse a un viento que fue a más. “Tal como se desarrollaron las cosas parece que el resultado de la liga es injusto. La teníamos controlada y hasta Samertolaméu la daba por perdida. Después de lo de Cesantes no teníamos margen de maniobra, solo nos quedaba una regata”, sostiene Ferral. Esa regata era una contrarreloj el sábado en A Coruña [la Bandera Teresa Herrera del domingo ya no era puntuable para la liga]. La “Maruxía” de Bueu comenzó con fuerza, dispuesta a exprimir sus opciones. Dependía de sí misma y un triunfo le valía. La primera mitad del recorrido le resultó favorable, con hasta seis segundos de diferencia con respecto a Meira. Pero el escenario cambió a partir de la segunda ciaboga. “Tuvimos un fallo en la virada de tierra, el barco se nos quedó prácticamente clavado y hubo que arrancarlo de nuevo”, explica el entrenador de Bueu. A partir de ahí llegaron los nervios y la tripulación no fue capaz de recuperar su remada. Una ventaja demasiado grande para un bote como el de Samertolaméu, que además jugaba con la ventaja de saber los tiempos que iba marcando su rival. Dani Pérez advertía en los días previos que iba a ser una regata de un marcado carácter psicológico y con los pinganillos echando humo. Meira no había sido capaz de enlazar dos victorias consecutivas en ningún momento de la LGT y consiguió hacerlo en el momento preciso. “Los datos nos decían que en las regatas de los sábados salíamos con un nivel de activación tan alto y por encima de nuestro ritmo habitual que luego no éramos capaces de remar bien”, cuenta Dani Pérez. Durante la semana se refería, con una evidente nota de cariño y humor, a sus remeros como un grupo de caballos salvajes a los que había que intentar tranquilizar. El sábado en A Coruña era el momento de mantener la “cabeza fría”, sobre todo porque en el campo de regatas coruñés había mucho viento. “Es verdad que llegamos a la segunda mitad de regata por detrás de Bueu, pero íbamos con una marcha más”, asegura Dani Pérez. El técnico también engañó a su tripulación para que creyese en el triunfo. “Desde tierra nos comunicaban que la diferencia hasta la segunda ciaboga era de seis segundos, pero yo a ellos les decía que eran solo tres”, admite a toro pasado el entrenador de “A Terca”. Esa mentirijilla en todo caso funcionó y Samertolaméu Oversea alcanzó el triunfo en la regata y, por segundo año consecutivo, en la LGT. Quizás fue un desenlace demasiado cruel para Bueu Teccarsa, que a pesar de sus ocho triunfos se queda con la miel en los labios. “Parece un poco injusto, pero debe servirnos para aprender y ojalá tengamos otra oportunidad en el futuro”, concluye Ferral. Las dos traineras de O Morrazo en todo caso ahora afrontan otro reto: el play off de ascenso a la Liga ACT, un objetivo que ambos botes admiten como tremendamente complicado. Las regatas serán el 17 y 18 de septiembre en Bermeo y Portugalete. Será la segunda vez que Bueu Teccarsa llegue hasta aquí después de su estreno en 2021. “El año pasado fue para aprender, nos tuvo que servir como experiencia y para controlar los nervios”, afirma Ferral. Para Meira estar en la ACT es “un objetivo” de club, aunque Dani Pérez tiene claro que este será uno de los años más complicados. “Diría que es una de las temporadas que menos opciones tenemos. Perdimos a seis de los ocho remeros más fuertes y tenemos menos vatios. Pero también llegamos en nuestro mejor momento de la temporada: el remo no es una carrera de 100 metros, sino de fondo”, resume. El premio de remar en la clasificatoria de La Concha Antes de centrarse en preparar la fase de ascenso a la ACT las dos tripulaciones de O Morrazo afrontan con ilusión uno de los premios de la temporada: remar en la regata clasificatoria de Bandera de La Concha. Hasta 24 tripulaciones remarán mañana en San Sebastián para intentar ocupar una de las siete plazas para esta histórica regata. Samertolaméu Oversea y Bueu Teccarsa saldrán por carretera a primera hora de esta mañana y esperan llegar hacia el final de la tarde a su destino, con tiempo suficiente para entrenar y tomar contacto con el agua. “Estar aquí es un premio, no un objetivo. Es una cita en la que el 90% consiste en disfrutar y el 10% restante hacer cambios y pruebas para ver como puede responder el barco para el play off”, avanza Dani Pérez. Un objetivo que comparten desde la “Maruxía”. “Va a ser la primera vez que el club esté en esta regata y es un premio. Se trata de disfrutar y de pasarlo bien”, concluye José Ferral de Bueu.