Un final de infarto entre A Terca y Maruxía

La Liga Galega de Traiñeiras (LGT) tendrá un desenlace de infarto, con Bueu Teccarsa y Samertolaméu Oversea disputándose el título en aguas de A Coruña en una regata a contrarreloj que se prevé apasionante. Un desenlace que el sábado parecía casi imposible después del triunfo de Bueu y el tercer puesto de Meira en Mugardos. Pero el domingo el viento en Redondela lo cambió todo y “A Terca” supo adaptarse mejor a las difíciles condiciones que presentó la regata. El liderato es ahora para los moañeses [146 puntos frente a 145], pero la “Maruxía” de Bueu sigue dependiendo de sí misma. Le vale con ganar el sábado debido a su mayor número de banderas. Pero Meira también tiene su ventaja: el resultado de este domingo le permitirá salir última, con un minuto de diferencia con respecto a Bueu.

“En el mar nunca se puede saber lo que va a pasar”, resumía ayer el entrenador de Bueu, José Ferral, que reconocía que su tripulación acabó la regata del domingo “muy fastidiada”. “Teníamos la liga prácticamente en la mano. Después de la bandera del sábado en Mugardos decidimos jugar a la defensiva. Salimos igualmente a ganar y en caso de que no pudiese ser intentar acabar segundos. El problema es que no contábamos con que el viento y el mar fuesen tan a más”, explicaba ayer. Pero después de esa decepción inicial se abrieron paso las ganas y la motivación. “Hoy [por ayer] la gente está muy motivada y deseando que llegue el sábado para intentar ganar la liga”, afirma José Ferral.

Samertolaméu también afrontaba la regata del domingo con cierta tranquilidad y hasta con un punto de resignación, aunque sin tirar la toalla. “La liga pasaba a ser algo secundario, sobre todo después de Mugardos. Ya no dependía de nosotros y no nos podíamos centrar el algo que no podemos controlar”, explica a su vez el entrenador de “A Terca”, Dani Pérez. Así, el objetivo pasaba por ganar las banderas en juego y especialmente la regata del próximo domingo: la Bandera Teresa Herrera. Ya no es puntuable para la liga, pero es la más prestigiosa dentro del calendario gallego.

La situación cambió por completo a mitad de regata en Cesantes. “Yo iba en la zodiac con Adrián, el patrón que no remaba. Él estaba en contacto con el delegado en tierra y yo con la tripulación a través del pinganillo”, cuenta. De repente desde tierra le llegó la gran novedad: a mitad de regata Samertolaméu le saca nueve segundos a Bueu y hay traineras de la segunda tanda que se están colando en medio. “Fue un momento de transmitir mucha calma a los remeros. Había que mantener la remada que teníamos, sobre todo porque Rianxo seguía por delante. Fue una regata muy psicológica... y con los pinganillos echando humo”, cuenta Dani Pérez.

El técnico de Samertolaméu Oversea reconoce que en este espectacular vuelco influyó la suerte por el cambio en las condiciones del mar, pero no todo es atribuible a la fortuna. “La situación era la misma para nosotros y para Bueu porque remábamos en la misma tanda. La tripulación hizo un trabajo perfecto en una regata muy complicada, un verdadero regatón”, alaba.

El título se va a decidir el sábado en A Coruña, en una regata que se disputará bajo el formato de contrarreloj. “Va a ser distinta, en mar abierto y en un sitio complicado, en el que como haya un poco de viento del norte es difícil de remar Hay que intentar hacerlo lo mejor posible de principio a fin. Hasta ahora lo estuvimos haciendo bien en casi todas las regatas y no hay por que fallar”, sostiene desde Bueu José Ferral.

Una sola regata y argumentos para que ambas traineras se sientan favoritas

La regata del sábado decidirá si Meira revalida su título de liga o si Bueu consigue alzarse por fin con su primer trofeo autonómico. Los dos barcos cuentan con argumentos que le pueden servir para sentirse ligeramente favoritos y con cierta ventaja. La “Maruxía” perdió el domingo un liderato que ostentaba desde la primera jornada. Aún así sigue dependiendo de sí misma. Le vale con ganar, con independencia de la posición que ocupe luego Samertolaméu porque en caso de empate el título se decidirá en función del número de banderas ganadas. Y ahora mismo Bueu suma 8 frente a las 4 de Meira.

Por su parte, “A Terca” tiene a su favor que su actual posición de líder le permitirá salir en último lugar el sábado, con una diferencia de un minuto sobre Bueu. Así, tendrá en todo momento una referencia de sus tiempos y el pinganillo seguro que volverá a echar humo. Pero eso también puede ser un arma de doble filo porque si esas referencias no son buenas puede cundir el desánimo.