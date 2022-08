El nuevo Alondras ya suda la camiseta

El nuevo proyecto del Alondras CF para la temporada 2022/23 ya arrancó. Se trata de la primera campaña que iniciará con José Antonio Rodríguez en el banquillo. La primera sesión de entrenamiento contó con una charla previa y trabajo físico. Serán seis semanas de pretemporada y el cuerpo técnico ha diseñado una primera parte con más carga de trabajo “para acostumbrar el cuerpo y el cerebro a los esfuerzos”, pero mezclada ya desde las primeras sesiones con trabajo táctico. Hasta el sábado 13 no está previsto el primer amistoso de la pretemporada y la liga arrancará el 11 de septiembre.

Todos los jugadores están disponibles para el entrenador en este regreso de las vacaciones. Son 20 fichas de los que ocho son nuevos fichajes. El portero Andrés Álvarez (Celta C); los centrocampistas Hugo (At. Arnoia), Xoel (Juvenil de Ponteareas) y Manu García; así como el delantero Nacho Rosillo (PE Santo Jordi) son algunas de las nuevas caras que hoy inician su etapa con el Alondras. A esto se le añaden los regresos de Pablo Salgueiro (R. Bouzas), Jorge Guimeráns (Celta C) y Yavhé (J. Ponteareas).

A mayores, el cuerpo técnico ha llamado a dos jugadores del juvenil. Uno es el lateral izquierdo Hugo Álvarez, que se ejercitará con la primera plantilla de Tercera División. El otro es el central Lope, que este año debe salir de los juveniles y estará a prueba en la primera plantilla.

Además, en los próximos días llegará a prueba el delantero David Mosquera, ex del Extremadura de 1ª RFEF que tuvo que desaparecer por problemas económicos. Si convence a José Antonio Rodríguez se convertiría en el broche de oro a la plantilla. Tras la desaparición del conjunto extremeño, Mosquera jugó la última parte de la temporada en el Calamonte. A sus 20 años, el atacante llegó a disputar 7 encuentros en la categoría de bronce del fútbol español, anotando un gol y repartiendo una asistencia.

“Estoy ilusionado y la plantilla quiere empezar de cero”

El entrenador del Alondras, José Antonio Rodríguez, asumió el cargo a finales del mes de febrero en sustitución de José Tizón. Inicia ahora su primera pretemporada al frente de un equipo de Tercera División y reconoce “que me hace muchísima ilusión. Ya fue un sueño llegar en febrero y ahora lo es todavía más”. El míster se muestra satisfecho con la plantilla confeccionada. “Siempre hay cambios en verano, pero logramos mantener la columna vertebral y creo que nos reforzamos muy bien”. A falta de observar la evolución de sus jugadores durante las primeras sesiones de entrenamientos, el míster ve a los más veteranos “muy comprometidos. El año pasado tuvieron una temporada dura y tienen ganas de empezar de cero para mejorar las sensaciones cuanto antes”, concluye Rodríguez.