Hugo: “Debemos ser ambiciosos, el Alondras es un club importante”

El Alondras regresa hoy a los entrenamientos para empezar a preparar la temporada 2022/23 y lo hace con un buen número de caras nuevas. Una de ellas es la del extremo y delantero Hugo Sanmartín, uno de los encargados de aportar gol y veteranía a un equipo en el que se vuelve a apostar por la combinación entre jóvenes y veteranos. El futbolista llega con ilusión y ambición a O Morrazo. “El Alondras es uno de los clubes importantes y con solera, hay que ser ambiciosos”, afirma en su presentación, a la que acudió acompañado de dos nuevos aficionados alondristas con reminiscencias de la mitología griega: sus hijos Ulises y Hera.

Sanmartín llega libre después de jugar la temporada pasada en el Choco y en el Atlético Arnoia y en el Alondras tendrá una doble faceta. “Acabé el curso de entrenador UEFAPro y cuando me llamaron desde la directiva del Alondras estaba a la espera de si me salía la posibilidad de realizar las prácticas por aquí cerca antes de salir fuera”, explica el futbolista, que reside con su familia en Poio. Su intención era la de continuar desplazándose a Ourense dos o tres días a la semana para seguir entrenando con el Atlético Arnoia. Así, la llamada alondrista le permite compaginar su deseo de jugar con las prácticas como entrenador puesto que será el responsable del equipo cadete de la cantera canguesa. “Estoy muy contento y esa doble implicación me permitirá ser un hombre de club”, afirma.

El Alondras y Hugo Sanmartín son viejos conocidos, con caminos que llegaron a cruzarse en alguna ocasión pero sin que finalmente se concretase su incorporación a la entidad de O Morrazo. “Hablamos algunas veces para fichar, pero al final fue una posibilidad que no se dio por diversos motivos. Conozco bien al club y a la gente del Alondras”, contaba el atacante en su presentación con la camiseta rojiblanca.

Antes de concretarse su incorporación mantuvo una charla con su nuevo entrenador, José Antonio Rodríguez, que le acabó de convencer para enrolarse en el proyecto alondrista. “Todo el mundo habla muy bien de él y es una persona que comunica muy bien. También conozco a bastantes de los jugadores del equipo y tengo ganas de que la pelota empiece a rodar”, asegura.

El esférico regresa hoy al campo con la vuelta a los entrenamientos, aunque para conocer el calendario de competición aún habrá que esperar un poco más. Lo que tiene claro Hugo Sanmartín es que por historia y tradición el Alondras es uno de los clubes “importantes y con solera” en la Tercera, por lo que cree que hay que marcarse “objetivos ambiciosos” y “aprovechar las instalaciones y oportunidades” que pone el Alondras a disposición de sus futbolistas.

La nueva incorporación alondrista se mueve por el frente de ataque, alternando la posición de extremo y delantero. A este respecto no muestra preferencias y se pone a disposición del entrenador y de las necesidades del club. Otra de las cuestiones que destaca del proyecto del Alondras para la temporada 2022/23 es que “ha conseguido una buena mezcla y muy equilibrada entre jugadores jóvenes y con experiencia”, con casi la mitad de la plantilla formada por jugadores con hasta once jugadores menores de 25 años.

El nuevo futbolista del Alondras es autor de varios libros, es el responsable del videoblog “El viaje de Hera” y acaba de publicar “Autism. Una superproducción dirigida por neurotípicos”, en el que cuenta las fases que atravesó desde que recibió el diagnóstico de que su hija de entonces 14 meses tenía Trastorno del Espectro Autista (TEA) hasta ahora, dos años y medio después. Un viaje que también se puede seguir en sus redes sociales: hugosanmartin en Instragram y El viaje de Hera en Facebook.