El Luceros vuelve a sus orígenes

El Automanía Luceros regresa a sus orígenes. El segundo equipo del Frigoríficos del Morrazo potenciará su condición de filial en una temporada en la que rejuvenecerá aún más su plantilla para convertirla en un auténtico vivero de talento con vistas al conjunto de Asobal. El encargado de dirigir este plan será Adrián Méndez, que da el salto desde los juveniles para tomar el relevo de Mingos da Cunha, que recala precisamente en la escuadra juvenil. “Este año vamos a darle más valor a la base. La idea es mantener el bloque central y darle oportunidad a los juveniles, sin descartar traer a jugadores para acabar de formarlos con vistas al futuro”, explica el preparador.

Las dos únicas incorporaciones confirmadas son las del lateral derecho/pivote Sergio Lorenzo, que procede del Teucro, y del portero Abel Lovera, que retorna al Cangas con un papel a medio camino entre el equipo de Primera Nacional y el Luceros B. Todo dependerá de que el club pueda cerrar con éxito el fichaje de Mateo Pallas, portero juvenil del Xiria habitual de la selección gallega. Él podría ser la siguiente incorporación del club de O Morrazo. Méndez confía, no obstante, en poder reforzar dos de las posiciones que ahora mismo estarían más cojas en el equipo, las de pivote y lateral derecho. Eso sí, el perfil está muy definido, y no es otro que el de jugadores jóvenes con margen de mejora.

Las novedades pasarán también por tres juveniles que se unirán a la dinámica de Primera Nacional, el extremo izquierdo Pablo Fernández, el extremo derecho Róber y el pivote Rodri. Todos ellos se unirán al bloque de la pasada temporada, con la continuidad del portero Javi Fernández; el extremo izquierdo Dani Mallo; el extremo derecho Barreiro; el extremo/lateral derecho Gael; los centrales Manu Pérez y Pepe Camiña; los laterales izquierdos Pousa, Iago, Meira y Bernárdez; y el pivote Rubén Augusto.

También formará parte plenamente de la dinámica del filial el central Nacho Salgado una vez se recupere de su lesión en el hombro. “Queremos que sea más protagonista en Primera Nacional y que suba a Asobal cuando se le necesite. Esto debe servirle como escaparate y para coger confianza a fin de tener más minutos arriba”, razona el técnico de los morracenses.

Las bajas sufridas por los de O Morrazo son las Pablo Cruz, Xoel, Álex Martínez, Adrián Pérez y Álex Rey.

Un arranque con tres bajas muy sensibles

Aunque en principio Adrián Méndez dispone de 17 jugadores en su plantilla, lo cierto es que afrontará tanto la pretemporada como los primeros meses del campeonato con tres bajas sensibles, todas ellas en la primera línea. Salgado no estará disponible en las primeras semanas después de que el lunes tenga previsto ser operado de su lesión en el hombro. El periodo estimado de baja es de entre ocho y doce semanas. Tampoco empezará con todos el lateral Pousa, en la última fase de la recuperación de su grave lesión de rodilla. Méndez estima que hasta noviembre o diciembre no se incorporará a la dinámica de juego. El tercer damnificado es Meira, operado en junio de una fractura en el escafoides, y que tampoco reaparecerá hasta diciembre o incluso enero de 2023. “Ya vivimos algo parecido con los juveniles. No hay que lamentarse, sino pensar que es una oportunidad para el resto”, subraya Adrián Méndez.