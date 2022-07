Castro finaliza segunda sub 23 y entra en el ranking olímpico

Pontevedra cumplió con creces las expectativas de Natalia Castro. La esperada prueba de la Copa del Mundo de Triatlón tuvo un desenlace difícilmente mejorable para la deportista buenense, que completó una gran actuación para finalizar en la decimonovena plaza de la clasificación general tras completar el recorrido en 1 hora, 59 minutos y 33 segundos.

Castro fue la segunda Sub 23 de la carrera, y también la segunda triatleta española en cruzar la línea de meta (la mejor si solo se cuentan a las sub 23), algo impensable antes de afrontar este reto. “Yo salía con el penúltimo dorsal porque no tenía puntuación y competía con las mejores del mundo. Mi entrenador me dijo que solo intentase concentrarse en las dos horas de carrera que iba a tener por delante”, afirma. El colofón ha sido el haber entrado en el ranking olímpico, en donde es la tercera española mejor clasificada. Esto hace que el sueño de disputar unos Juegos esté ahí. “Significa que puedo luchar por ello, pero aún queda mucho para París 2024”, admite, antes de añadir que “mi idea es pelearlo, pero si al final no puedo conseguirlo me quedaré con el proceso de aprendizaje que llevo. Para mí es un sueño”, sentencia.

La prueba de Pontevedra se disputaba sobre una distancia olímpica de 500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de carrera. Las sensaciones para la buenense fueron buenas “a pesar de no haber hecho el mejor tramo de mi vida” y de haber salido en mitad del grupo. Lo peor vino después, con una caída en el pantalán que le provocó una brecha en la rodilla izquierda.

Castro siguió compitiendo a pesar del dolor y de que la herida sangraba. “En la bicicleta me metí en el grupo perseguidor de las cinco triatletas que iban destacadas y traté de defenderme allí”, señala. Y de ahí paso a la carrera, donde tuvo que olvidarse de su lesión. Al final, todo era felicidad. “Es un resultado que me deja muy contenta y con ganas de más, y quiero agradecer al público de Pontevedra, porque te lleva en volandas”, dice.

Su futuro inmediato pasa por una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada para preparar el Campeonato de España del 27 y 28 de agosto en Banyoles, donde deberá confirmar la plaza para el Mundial Sub 23 de Abu Dhabi. Luego tocará hacer dos pruebas más de la Copa del Mundo en Valencia y Karlovy Vary, “para seguir sumando puntos en el ranking”.