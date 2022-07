La larga espera de Gaby Chaparro

Prácticamente dos meses después de haber anunciado su incorporación y de haber iniciado las gestiones para su entrada en España, el Frigoríficos del Morrazo continúa sin poder contar con el uruguayo Gaby Chaparro. El expivote de Puente Genil y Novás aguarda en su país a que el departamento de Extranjería dé el visto bueno a su contrato de trabajo y le conceda el permiso de residencia. Chaparro vio cómo el lunes sus compañeros iniciaban la pretemporada sin que él sepa, por el momento, cuándo podrá hacerlo.

“Si esto fuese fútbol todo estaría solucionado, pero el balonmano sigue estando considerado como un deporte de tercera”, apuntan desde la directiva del Balonmán Cangas, cansados con una situación que les provoca una enorme impotencia. “Empezamos todo el papeleo en junio y hace unas semanas nos reclaman el nombre de los padres. Al considerarse esto una incidencia vuelven a tener otros 90 días para dar una respuesta”, apuntan desde la entidad de O Morrazo, molestos con los dilatados plazos de una gestión relativamente sencilla. “Hemos enviado toda la documentación, el contrato laboral y el informe de Asobal y Consejo Superior de Deportes conforme va a ser jugador profesional”, relatan.

No es la primera vez que Chaparro ve retrasada su entrada en España por motivos burocráticos. Ya el año pasado vivió un episodio similar cuando militaba en las filas del Novás, algo que retrasó su retorno a las pistas en la segunda vuelta del campeonato. Desde el Cangas aseguran que uno de los problemas es que a los deportistas profesionales únicamente se les concede la residencia por un año. De hecho, el Frigoríficos quiso anticiparse a este panorama y pidió prorrogar la estancia de Chaparro concatenando el contrato que tenía en O Rosal con el que se le hizo en Cangas, pero no fue posible. “Tenía que regresar a su país el 31 de mayo al acabar su contrato con el Novás. Si no, ya se hubiese quedado aquí”, señalan desde la entidad que preside Alberto González.

La directiva canguesa no puede esconde su enfado por la situación, más aún cuando existen importantes agravios comparativos con otros deportes. “No puede ser que para un contrato profesional deportivo haya estos impedimentos”, afirman. “Nos gustaría recibir otro trato. No puede ser que cuando interesa se nacionalice a un jugador de un día para el otro y que nosotros tengamos que esperar tanto para traer a un jugador de fuera, simplemente para jugar!, aseguran, en referencia a la nacionalización exprés del baloncestista Lorenzo Brown para jugar en la selección española.

El deseo es que llegue para los amistosos

Sin poder hacer muchas previsiones, el deseo del Frigoríficos del Morrazo es que Gaby Chaparro pueda incorporarse al equipo la próxima semana y así participar ya en los primeros amistosos de los cangueses, el sábado 6 de agosto en O Gatañal frente a Atlético Valladolid y Torrelavega. Y es que, más allá de la necesidad de realizar una buena preparación física en la pretemporada, la idea de Nacho Moyano es la intentar acelerar la adaptación de los cuatro fichajes de esta temporada a la dinámica de equipo.

Y el papel de Gaby Chaparro será importante, toda vez que está llamado a ser el referente del juego ofensivo en los seis metros –con permiso de Alberto Martín–, mientras que en defensa tendrá que actuar minutos en el bloque central, con el propio Martín o Quintas como parejas de baile. Y ahí el técnico sabe que necesitará de tiempo para mecanizar movimientos y aprender sistemas.