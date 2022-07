Moisés completa la plantilla del Cangas

El Frigoríficos del Morrazo ya tiene su plantilla al completo. El club que preside Alberto González ha hecho oficial la renovación de uno de sus jugadores más emblemáticos, el extremo izquierdo Moisés Simes, que cumplirá, de este modo, su decimotercera campaña en las filas de la entidad deportiva canguesa, a la que llegó tras su etapa de formación en el Bueu Atlético.

Moisés, de 34 años de edad, completa una escuadra que esta temporada contará con un total de 17 efectivos –uno más que la anterior– y que estará formada por los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los pivotes Quintas, Martín y Chaparro (Novás); los extremos Moisés, Dorado (Logroño), Jenilson y Vilanova; los centrales Del Arco (Anaitasuna), Rubén y Salgado; y los laterales Fodorean (Póvoa Andebol), Brais, Santi López, Gayo y Aizen.

El jugador buenense se mostró “muy satisfecho” por haber asegurado su continuidad en una temporada un tanto agridulce para él, ya que a pesar de que su rendimiento fue notable, la carga de minutos fue más reducida de lo que le hubiese gustado por el estado de forma del internacional Dani Fernández. “Me gustó jugar con él y aprendí cosas. Fue una competencia buena, con un pique sano y creo que lo hice bastante bien el tiempo que jugué”, señala. Prueba de ello es que Moisés formó parte en tres ocasiones del mejor siete de la jornada en la Liga. Su primera vuelta, y, en especial, el arranque liguero, fueron especialmente positivos, asumiendo un rol importante y rascando muchos minutos al teórico titular, Dani Fernández. Al final acabó la temporada con 55 goles y una aportación clave en varios partidos. “Por números ha estado muy bien, pero uno siempre quiere jugar más, está claro”, reconoce.

"Por números mi temporada ha estado bien, pero me hubiese gustado jugar más", asegura

De cara a la próxima temporada Moisés compartirá posición con Mario Dorado y su filosofía no variará un ápice. “Mi idea siempre es la de pelear por el puesto y este año no va a ser distinto. Yo nunca me rindo y trataré de aprovechar al máximo los minutos de los que disponga”, manifiesta.

Todo ello en una campaña que afronta con optimismo, con un equipo al que ve bien a pesar de la marcha de jugadores importantes como David Iglesias, Dani Fernández o Carles Asensio. “Creo que es una plantilla más equilibrada que la del año pasado. A lo mejor antes destacábamos más en alguna posición, pero este equipo lo veo más completo”. Y ahonda en sus esperanzas en que varios de sus compañeros den un paso adelante. “A ver si Gayo y Aizen cogen más galones, Nacho Salgado también tiene que rendir más, Brais acabó muy bien y tendrá más protagonismo...”, afirma. Eso y la aportación de unos fichajes de los que en su mayoría no tiene demasiadas referencias, pero que deben contribuir a potenciar el bloque ya hecho.

“Un hombre clave en pista y vestuario”

El director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, valoró de forma positiva la renovación de Moisés Simes, uno de los jugadores que acumula más de una década de temporadas en el club de O Morrazo. “Es un jugador de la casa, importante tanto en el aspecto deportivo como a nivel de vestuario, donde es una pieza relevante”, señala.

Fernández expresó su plena confianza en el juego del buenense, especialmente después de “las pinceladas que ofreció, sobre todo en la primera vuelta, y por eso creemos que puede ser un jugador determinante tras la marcha de Dani Fernández”. El buenense compartirá puesto con otro joven valor como Mario Dorado, y el director deportivo cangués subrayó que la pareja le permitirá al Frigoríficos “tener muy bien cubierto el extremo izquierdo para este año en Asobal”.