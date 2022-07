Casal y Pardavila triunfan en casa

Triunfaron en los World Games de Birmingham (Alabama), en los Estados Unidos, y ayer fueron recibidos como héroes por los suyos a su llegada al aeropuerto de Peinador. Los deportistas del Real Club Náutico Rodeira Alejandro Casal y Samuel Pardavila ya descansan en casa tras haber logrado la medalla de bronce formando parte de la selección española de kayak polo, un éxito que compartieron con amigos y familiares apenas pisaron tierra.

Uno ya es un ilustre veterano con una buena ristra de medallas en el cuello, el otro un joven valor que ya atesora una notable experiencia a pesar de su juventud, y ambos han sido parte imprescindible en el bronce que la selección española de kayak polo logró en los World Games de Estados Unidos. Alejandro Casal y Samuel Pardavila recibieron ayer el cariño de los suyos a su llegada a Vigo y tras prácticamente diez días de competición.

Con una pancarta en la que se les daba la bienvenida, ilustrada con una imagen de ambos posando con sus medallas familiares y amigos dieron la bienvenida a los dos medallistas, que fueron saludando uno a uno a todos los que no quisieron esperar a que ambos llegasen a su Cangas natal. Sonrientes a pesar del cansancio acumulado en el torneo y por el largo viaje, Casal y Pardavila no pudieron mostrarse más felices por el éxito conseguido.

No era para menos. Si en la Copa de Europa disputada el pasado mes de junio en Milán (Italia) ambos se quedaron con el amargo sabor de un cuarto puesto, en esta ocasión el podio no se les resistió. Y eso que el periplo del combinado nacional no estuvo exento de dificultades, aunque con el denominador común de la enorme competitividad mostrada. Y es que la igualdad fue la tónica en todos los partidos de la selección española, con duelos a cara o cruz.

La escuadra dirigida por Américo Catarino arrancó el campeonato con un empate ante China Taipei (3-3) y una derrota ante Italia (3-4) que les hizo jugarse su pase a las eliminatorias en el último partido del grupo frente a Países Bajos (con victoria por 6-5). Ya en los cuartos de final tocó sufrir nuevamente para imponerse por 4-3 a Nueva Zelanda en el tiempo extra.

En las semifinales la moneda salió cruz y se perdió por 4-5 ante Francia. Pero en el choque por el tercer y cuarto puesto la fortuna sonrió con un gol desde el centro del campo a falta de un segundo para ganar por 4-3 a Italia y subir al podio.