Iso que quirías ti y Talleres Veiga completan el podio

Iso que quirías ti y Talleres Veiga completaron el podio de la Liga Kenyata de Cangas después de la disputa de la última jornada de la competición, acompañando a un Persianas Morrazo que ya revalidó su título hace semanas.

El Iso que quirías ti logró un triunfo de prestigio (4-0) ante el Paraíso que le permite asegurar la segunda posición y acabar la temporada a seis puntos del campeón. El tercer puesto se queda en manos del Talleres Veiga, que firmó tablas ante el Cocoon en un apasionante duelo que le dio el punto que necesitaba para no caerse del podio. El perjudicado fue el Toldos Morrazo, al que no le sirvió de nada su victoria ante el M-Auto Alimoche en uno de los encuentros más emocionantes del fin de semana, que finalizó con un ajustado triunfo de los primeros por 6-5. El Toldos Morrazo igualó a puntos al Talleres Veiga pero este hizo valer el golaverage particular para acabar por delante de su rival en la tabla clasificatoria.

El Persianas Morrazo, por su parte, quiso acabar el año a lo grande y firmó la que fue la goleada de la jornada, con un 9-0 ante el Frenahaybache Teumóvil que le permite alcanzar los 79 puntos, un notable registro gracias a sus 26 victorias, un empate y tres derrotas en 30 jornadas.

En la zona intermedia de la clasificación no hubo excesivos cambios de posiciones. El Paraíso se mantuvo quinto, con una cómoda renta sobre Carrera Telecomunicaciones Morrazo y Seixos Talleres Alejandro, que resolvieron con éxito sus respectivos compromisos. Y en ambos casos ninguno tuvo que sudar la camiseta, ya que sus rivales no comparecieron sobre el terreno de juego, por lo que el resultado finalizó con un 3-0. Los primeros se llevaron los puntos ante el Viejas Glorias y los segundos frente al Lokal. Esto permitió al Cocoon subir a la octava plaza gracias al punto sumado con el Talleres Veiga.

En la zona baja el Peluquería Vanesa Marcos sumó su segunda victoria consecutiva para finalizar su participación en la Liga en la decimotercera plaza. Smoke City y Pádel Aldán no disputaron su encuentro al no comparecer ninguno de ellos.