Heba Bermúdez logra el título de Liga con el Playas de San Javier

Heba Bermúdez continúa sumando éxitos a su palmarés deportivo dentro del fútbol playa. Si hace apenas unas semanas la jugadora canguesa logró el subcampeonato de la Eurowinners Cup en esta ocasión acaba de proclamarse campeona de la Liga Nacional con el AIS Playas de San Javier.

El conjunto murciano, con Bermúdez en sus filas, llegó a la fase final del torneo, que se disputó en Cádiz y venció al Cáceres en semifinales por 3-1 para reeditar la final de la Euro Winners de Nazaré con el Terrassa Bonaire BSC. Sin embargo, en esta ocasión la moneda cayó del lado del AIS Playas de San Javier, que derrotó a su rival por 3-2 para alzarse con el entorchado liguero. “Nos sacamos la espinita con los dos, porque también habíamos perdido anteriormente con el Cáceres”, señala.

La canguesa no detiene su actividad, ya que permanece en Cádiz para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que disputará con el combinado de Murcia, una experiencia que no le resulta ajena. El hecho de que Galicia no presente selección sénior para este torneo desde 2016 le hizo competir en alguna ocasión anterior con Murcia. En la misma situación que ella están otras dos jugadoras gallegas como Andrea Mirón y Cárol González.

La competición comenzó ayer por la mañana y Murcia, con el refuerzo de las gallegas, se impuso por 2-1 a Baleares. El torneo se disputará hasta el jueves y la idea es “competir por el título. Es complicado, pero al menos se intentará”, señala la canguesa, que apunta como principales rivales a los combinados de Catalunya –rival ayer por la tarde–, Melilla y Extremadura. “Aunque sean selecciones autonómicas, la base son los equipos. El Terrassa es la base de Catalunya, y en Murcia somos seis del Playas de San Javier y hay gente también del Mazarrón”, explica.

Después de este campeonato la canguesa tendrá algo de descanso para preparar la última cita de la temporada de fútbol playa los días 28, 29 y 30 en Torrox (Málaga), con la disputa tanto de la Copa como de la Supercopa.