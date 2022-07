Rodrigo Conde sigue apuntando hacia París

Dos medallas de bronce en sendas pruebas de la Copa del Mundo –hace algo más de un mes en Belgrado y este domingo en Lucerna– impulsan el camino del moañés Rodrigo Conde hacia los Juegos Olímpicos de París. El sueño poco a poco se va acercando gracias a la extraordinaria progresión que está teniendo el doble scull que forma con el catalán Aleix García, confirmando que su acertada decisión de abandonar la categoría ligera por una cuestión de salud física y mental viene acompañada también de los éxitos deportivos. En Suiza Conde y García fueron terceros, solamente superados por los australianos Bartholot y Antill (segundos a 46 centésimas y por los croatas Martin y Valent Sinkovic, ganadores de la prueba.

Son los balcánicos, auténticos dominadores de la categoría desde hace años e ídolos para Rodrigo Conde y las actuales generaciones, los que marcan el objetivo. “Estar tan cerca de ellos es un muy buen indicador de que realmente podemos hacer historia en el deporte español, siempre y cuando sigamos en la misma línea y mantengamos la calidad de los entrenamientos”, confiesa exultante el morracense. Su embarcación firmó un tiempo de 6 minutos, 8 segundos y 56 centésimas, quedándose a tan solo un segundo y 37 centésimas de los Sinkovic. “Podemos hacerlo muy bien e incluso ganarles”, confiesa abiertamente Conde.

Los dos metales logrados en poco más de un mes son los primeros del remero moañés en la categoría sénior en una Copa del Mundo, pero también el mejor de los acicates para seguir trabajando con París en el horizonte. “Las cosas nos están saliendo muy bien. Es el reflejo del trabajo duro de todos estos años y especialmente de este. He acertado con el cambio de categoría al cien por cien”, afirma. Conde competía hasta hace aproximadamente año y medio en peso ligero e incluso había logrado la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero decidió renunciar. El motivo no era otro que los sobrehumanos esfuerzos para mantenerse dentro de un peso que no era el suyo y la necesidad de ser feliz practicando un deporte que ama. Su apuesta no solo ha tenido la recompensa de esa felicidad sino también la de unos resultados que lo sitúan con opciones de disputar los que serían sus primeros Juegos Olímpicos.

Las sensaciones del barco que monta con Aleix García no pueden ser más positivas, a pesar de que el tiempo que lleva con él no es demasiado. En Belgrado ya dieron muestras de su nivel con el tercer puesto y ahora han ratificado ese buen momento. “Para ser una prueba que no habíamos preparado de forma específica, porque la idea era solo ir rondado para el Europeo y el Mundial, no podemos estar más satisfechos”, reconoce. Es más, ve incluso una evolución desde el bronce de la capital serbia al obtenido en Lucerna este pasado fin de semana. “Hemos estado bastante mejor. Hemos sido más competitivos y completado regatas de mayor nivel que en la primera Copa del Mundo”, señala.

La mejoría se ha conseguido “sobre todo en la estrategia y en la planificación de la regata”, o lo que es lo mismo, en esa parte intermedia de la prueba que era su punto más débil, más allá de su buena salida y de su gran sprint final. “Esta vez no los dejamos escapar”, sentencia. Ahora Conde disfrutará de una semana en Moaña, “no de descanso, sino de entrenamiento en casa”. La próxima cita en el horizonte será el Campeonato de Europa, que se disputará en Munich a mediados de agosto. Y luego vendrá el Mundial a finales de septiembre para cerrar la temporada.