El Domaio llevará su descenso a la justicia

El Domaio, junto a otros seis equipos del fútbol modesto del área de Pontevedra (Marín, Zacande, Marcón Atlético, Amanecer, Candeán y Santa Mariña) iniciaron una rebelión contra el criterio de la Federación Gallega de Fútbol para decidir los descensos desde Primera y Segunda Galicia por los arrastres. A finales de la pasada semana, tras haber presentado una reclamación conjunta, recibieron una circular del organismo condenando, por ejemplo, al Domaio a caer a Tercera Galicia, la categoría federada más baja. Los clubes entienden que la respuesta fue “genérica” sin entrar a analizar los casos de cada club. Las directivas se reunieron este sábado para decidir defender sus intereses por todas las vías, incluida la judicial. El Domaio ya ha puesto el caso y la circular recibida en manos de su abogado. Antonio Martínez, el presidente de la entidad, explica que “si tenemos que empezar en Tercera empezaremos, pero defenderemos nuestro derecho a jugar en Segunda aunque lleve tiempo”.

La Primera Galicia arranca este año el próximo 11 de septiembre. Para Segunda y Tercera todavía no hay fecha de inicio, pero debería ser a lo largo de ese mes y los clubes llegan a julio sin tener claro en dónde van a jugar la próxima temporada. Eso sí, a juzgar por las declaraciones del Domaio, parece resignado a que el campeonato lo arrancarán en el escalón más bajo, a sabiendas de la lentitud de la justicia española a la hora de pronunciarse.

Apuntan, desde el conjunto moañés, que a esta protesta conjunta se unirán también clubes de las áreas territoriales de Vigo y de Santiago. En su caso el Domaio no entiende el criterio aplicado para sumar coeficientes de puntos contando la liga regular y la fase de permanencia. En la práctica, la decisión de la Federación Gallega desciende a un Domaio que finalizó tercero en su grupo con 19 puntos, a pesar de que Marín y Deiro, terceros en sus respectivos grupos, han obtenido una menor puntuación, con 16 y 15 puntos en sus casilleros respectivamente. Al contabilizar los puntos de la primera fase el Deiro es el beneficiado, pese a ser el peor de los tres en la fase por la salvación que se disputó en el tramo final de la temporada. La reciente circular de la Federación Gallega se reafirma en este criterio.

“Esta vez no lo vamos a dejar pasar”

El presidente del Domaio, Antonio Martínez, recordaba ayer como a mediados de la pasada década se vieron perjudicados en una decisión de la Federación que ascendió al Arenteiro en vez de al club moañés. Escarmentado, asegura que “esta vez no lo vamos a dejar pasar. Si nos mandan a Tercera jugaremos allí, pero tarde o temprano la justicia nos dará la razón”, apunta. El mandatario explica que tanto el Domaio como el resto de clubes perjudicados propusieron a la Federación Gallega extender los grupos territoriales la próxima campaña desde los 18 equipos previstos hasta los 20. “Con ese cambio no se perjudicaría a nadie y podríamos empezar una competición con unas bases claras de descensos y arrastres”. Martínez lamenta, sin embargo, que en la circular del órgano federativo no se tenga en cuenta la propuesta que partió de los equipos que se sienten agraviados, por lo que no se aceptaría la solución.