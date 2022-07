Javier Núñez se lleva la liga local del Cinania TM

La Liga Local del Cinania TM concluyó con Javier Núñez proclamándose vencedor con una ventaja muy solvente sobre sus inmediatos perseguidores. En concreto, Núñez sumó 110 puntos a lo largo de todos los encuentros disputados hasta la fecha. Le siguió Carlos Vázquez, con 77 puntos logrados.

El podio lo completó Miguel Piedras, con 65 puntos y ya muy alejado de la cabeza quedaron los siguientes participantes. Alberto Fernández fue el cuarto con 51 puntos, seguido de Francisco Bacelar con 47 puntos. Celso N.; Róber C.; Miguel J.; David P.; Manuel G.; Jacobo C.; y Lisardo C. completaron en ese orden la clasificación de 12 competidores en esta liga local.

Campus de verano

En estos momentos el Cinania también tiene en marcha su campus de verano de tenis de mesa, que se prolongará durante los meses de julio y agosto en el pabellón cangués de Romarigo.

Las clases estarán impartidas por una de las integrantes de su equipo femenino de la Primera División, la deportista ucraniana Darya Zakharova.