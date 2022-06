Casa Adriano y Máikel&Best se llevan los títulos

El Casa Adriano en Primera División y el Máikel&Best Sport en Segunda se llevaron los títulos de la Liga Keniata de Moaña, que puso el pasado fin de semana el fin a la temporada tras la disputa de una nueva doble jornada. El broche se puso en el acto de entrega de trofeos que se desarrolló esta misma semana en el salón de plenos del Concello de Moaña.

En la máxima categoría no hubo demasiada emoción, con el título sentenciado para el casa Adriano desde hace varias jornadas. En esta sumó los puntos ante el Bar Eladio por incomparecencia y ante un Burguer Piscis que le dio mucha guerra pero que acabó cayendo por 4-3. La segunda plaza fue para el Getelec Instalaciones, que se impuso por 3-0 ante su máximo rival, el A Esmorga, y cedió frente al Café Bar Curra por incomparecencia. Y el podio lo cerró precisamente el Esmorga, que sí se adjudicó la victoria ante el Café Bar Curra también por la ausencia del equipo rival. Y es que hasta cinco partidos no llegaron a disputarse de esta doble jornada por la falta de uno de los contendientes. El más beneficiado de esta situación fue el Café Bar Curra, que se llevó los seis puntos en juego, si bien eso no le supuso ningún cambio en la tabla clasificatoria. También sumó todos los puntos el A Centoleira, con triunfos ante Crispametal y Bar Ramona.

En la Segunda División sí hubo mayor emoción y el gato al agua se lo llevó el Máikel&Best Sport tras vencer al Mapfre Moaña (4-1) y al Automoción 313 (4-3), por delante de Leña Verde/O Farol y Decoraciones Fernández, que también sumaron dos triunfos cada uno de ellos, lo que les permitió ser segundo y tercero en la clasificación final.

El premio a la deportividad fue para Esmorga en Primera y Electricidad Bermúdez en Segunda y del equipo menos goleado recayó en Casa Adriano en Primera y Leña Verde en Segunda. Como pichichis fueron reconocidos Carlos Palmás (Casa Adriano), con 70 dianas, y Moisés Martínez (Tecnosat), con 46. La gala sirvió asimismo para premiar a los ganadores de la temporada 2019-2020: Casa Adriano, Esmorga y Getelec Instalaciones en Primera, y Tecnosat, Kanillas Athlétic y A Centoleira en Segunda.