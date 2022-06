La temporada de playa de Heba

La temporada de playa ha llegado para Heba Bermúdez. No la de toalla, crema solar, baños y relax, sino la de la competición pura y dura en la que es la especialidad favorita de la futbolista canguesa. Bermúdez viene de conseguir el subcampeonato en la Euro Winners Cup de Portugal y compite ya en la Liga Nacional, donde su escuadra, el AIS Playas de San Javier es tercera. Todo ello compaginándolo –hasta hace apenas algo más de una semana– con el fútbol sala con el Cidade de Pontevedra, con el que se quedó a las puertas del ascenso a la Segunda División.

“Mis vacaciones son para jugar. Otros años aún me han quedado algunos días para disfrutar, pero este me parece que no”. Así de contundente se muestra Heba Bermúdez a la hora de describir un verano en el que acumula competiciones por doquier, todo para dar rienda suelta a su gran pasión, el fútbol playa. La deportista canguesa acaba de proclamarse subcampeona de la Euro Winners Cup tras perder en la gran final ante el Terrassa por 3-5. “Esperábamos hacernos con el título, pero no se pudo”, admite.

El torneo de Nazaré (Portugal) sirvió para el regreso de la normalidad postpandemia. “El año pasado hubo muchos problemas con el Covid y de hecho el campeón lo fue jugando solo tres partidos”, recuerda. Con un nivel similar al de antaño solo faltó el competidor ruso, que no pudo participar por la invasión de Ucrania, y que era a priori uno de los favoritos a estar entre los cuatro primeros.

Para el AIS Playas de San Javier la Euro Winners Cup supuso asimismo un cambio en el banquillo, con Llorenç Gómez reemplazando a Joaquín Castaño. El equipo se concentró una semana antes para ir puliendo detalles técnicos y crear una buena base física. “Teníamos tres entrenamientos diarios en esa semana, y luego en la Euro Winners si no competíamos o teníamos un solo partido, también nos ejercitábamos por la mañana”, relata Heba Bermúdez. Ya en competición las cosas marcharon muy bien, con una primera fase con victorias ante FC Ladies (3-0), Bavarian Beach Bazis (7-0) y Nazaré (13-0) y una derrota frente al Newteam (3-4). En los cuartos de final se eliminó al AD Pasteis por 7-0 y en las semifinales al Higicontrol de Melilla por 3-2. Ya en la final se acabaría perdiendo con el Terrassa.

Para darle mayor épica, después del partido de cuartos–disputado un viernes– la canguesa se cogió la furgoneta para volver a Galicia y jugar el sábado la ida de la eliminatoria por el ascenso a la Segunda División de Fútbol Sala con el Cidade de Pontevedra. Y por supuesto, regresar a tiempo para la final del domingo ante el Terrassa. El esfuerzo esta vez no tuvo recompensa, ya que el Santidad Banot canario se llevó el ascenso al ganar los dos partidos por 0-1 y 2-1.

Eso sí, Bermúdez tampoco tuvo tiempo para asimilar los resultados de estas dos competiciones, porque encadenó una tercera prácticamente sin descanso. “Acabamos el domingo y el martes ya nos fuimos a Torredembarra a la primera fase de la Liga Nacional. Salimos a las 8 de la mañana y llegamos a las 8 de la tarde. El miércoles entrenamos por la mañana y jugamos por la tarde, y luego ya disputamos dos partidos diarios”, relata. El resultado fue positivo, con cinco victorias y dos derrotas que colocan a su equipo en tercera posición.

Esta semana ya ha habido un mínimo respiro antes de volver al ruedo. El jueves ya toca entrenamiento de cara a la segunda fase de la Liga en Mazarrón (de viernes a domingo) y la tercera en Torrox (Málaga) del lunes próximo a jueves). Los cuatro primeros clasificados disputarán la fase final, ya en el mes de julio, en el que también se disputarán Copa y Supercopa. Un calendario bien apretado para la canguesa.