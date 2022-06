Tirán afronta una renovación a fondo

Con nuevo entrenador, nuevos patrones y una renovación del 60 por ciento de la plantilla que compitió el año pasado en la Liga Eusko Label de Traineras y que no pudo evitar el descenso. Así partirá la Sociedad Deportiva Tirán en su regreso a la Liga Gallega, en una temporada repleta de incógnitas ante la profunda revolución que ha experimentado el club que preside José Manuel Lobera.

Los cambios comienzan por el apartado técnico, en donde se ha incorporado a Agustín Fernández, expreparador de Ares y de Perillo, que llegará para cumplir una doble función de entrenador y patrón. A sus 40 años su misión será la de volver a armar un equipo con vistas a poder intentar el retorno a la máxima categoría más adelante. “Nos hemos renovado completamente y ha sido muy complicado poder fichar. En mi vida había llamado a tanta gente”, señala, antes de añadir que las gestiones dieron sus frutos “y tendremos un bloque bastante bueno”. De hecho, fue en la recta final del mercado cuando aparecieron oportunidades como las de Miguel Márquez o Manuel Abeijón, “un chaval de los más fuertes que tenemos”.

Eso sí, las dificultades seguirán siendo enormes, “porque el remo es cuestión de tener un buen bloque, de formar equipo, de aunar las remadas, etcétera”. Este trabajo es precisamente al que ha dedicado más tiempo a lo largo de la pretemporada. “Es lo que más costó. No es que sean mis ideas nuevas, sino que hay 20 remeros, muchos de ellos nuevos, y tenemos que mezclar todo”.

La bajas sufridas apuntan a más de un nombre ilustre en la historia de la SD Tirán, como el patrón David Álvarez o los remeros Breixo Docampo, David González, Martín Novais, David Alfaya, Dylan Otero (fichado por Ares), Miguel Otero o Nicolás Boubeta (que remará en Cabo) entre otros. Para compensarlos se ha recurrido a jóvenes valores como el juvenil Adrián Rocha, Manuel Abeijón (Cabo) y Sebastián Corbacho (Esteirana), pero sobre todo a gente más bregada como Sergio Toimil (Ares), Juan Martínez (Mecos), José Luis Patiño (Vilaxoán) o Miguel Márquez (Robaleira). Las novedades se completan con Alberto Lago (Perillo), Carlos Ramírez, David Trigo, Isaac Dosil (Esteirana), la vuelta al barco de Diego Fernández y el propio Agustín Fernández.

“Partimos de cero y haremos lo que podamos, aunque yo cuento con pelear por estar en las dos primeras posiciones, lograr plaza e intentar ir al playoff a la Liga Eusko Label. El ascenso, eso sí, ya es otro cantar. “Este año estará un poco más difícil porque el nivel de aquí y el de allí es bastante diferente. En los últimos años el nivel de los cuatro o cinco últimos de la ACT ha subido de forma considerable”, señala el técnico de la SD Tirán.

Agustín Fernández dirigirá una escuadra que cuenta con hasta 14 novedades

La obsesión de Fernández es la de poder montar un buen bloque. “Desde el club me hablaron de comenzar un nuevo ciclo”, relata. Así que lo primero ha sido “tener las ideas claras de lo que queremos, eso ha sido lo primero. Ha sido un invierno duro en el que nos ha costado conjuntar el barco, porque había mucha gente de fuera que no podía venir”. Ya en el mar, el trabajo no cesaba, “parando mucho para poder corregir detalles, pero al final todo el mundo ha cogido la idea de la remada”. Y ahora, añade, “habrá que ver cómo van las cosas en las regatas”.

A la hora de hablar de favoritos Agustín Fernández lo tiene claro. “Aunque le pueda doler a alguno, para mí es Samertolaméu. Si el Real Madrid ganó la Liga sobrado en fútbol será el favorito este año, y Meira ganó bien la Liga Gallega, así que también son los favoritos”, razona. A ello le une que “aunque ha sufrido bajas aún tienen un buen bloque y un gran entrenador”, si bien apuntilla que “tampoco quiero descartar a Bueu”.