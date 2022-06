"El sabor que nos queda es agridulce, porque estuvimos tan cerca..."

Dominó la Liga Gallega con mano de hierro, se llevó con solvencia el Sector Nacional y se plantó entre los ocho mejores equipos cadetes femeninos de España. La historia del Salón Avilés Cangas no tuvo el esperado final para un equipo que se quedó a las puertas de las medallas, en el cuarto puesto. Yolanda Correa, entrenadora de las de O Morrazo, reconoce el sabor agridulce que deja la fase final disputada en el pabellón de O Gatañal pero destaca el mérito de una escuadra que peleó hasta el último segundo de la prórroga y que no tuvo premio por detalles.

Llegó a Cangas en 2015 para disputar dos temporadas en el equipo sénior y no dudó un segundo cuando la llamaron este año para hacerse cargo del equipo cadete femenino. “Una vez uno entra en la familia del Cangas, salir es complicado”, admite. Yolanda Correa ha completado un año brillante cerrado este fin de semana con el cuarto puesto en el Nacional.

– ¿Les ha quedado un sabor muy amargo?

– Sí, agridulce, porque nos quedamos a nada del bronce. En las semifinales no estuvimos, pero es que en 20 minutos su portera para 11 balones y acabamos con ocho palos. Y en el duelo ante el Anaitasuna nos quedamos muy cerca, fallamos cuatro balones seguidos al final y nos empataron. Y en la prórroga ya estábamos muy cansadas.

– Tampoco debe empañar una temporada tremenda en la que el equipo peleó hasta el último segundo de la prórroga.

– Ser cuartas es triste, pero llegar a la fase final es un logro enorme. Las de segundo año es la primera vez que lo consiguen y las de primer año lo lograron la temporada pasada. El trabajo ha sido increíble ante equipos del nivel de Montequinto, Granollers o Anaitasuna. Una cosa no quita la otra, pero es que estuvimos tan cerca...

"Nos faltó experiencia porque era la primera vez para muchas en este tipo de torneos"

– ¿El equipo echó en falta algo más de profundidad de banquillo?

– Sí y no. Sabela nos sorprendió para bien porque en el Sector había estado muy nerviosa y el domingo lo hizo bien. Sí hemos rotado por momentos pero no salió bien. El problema es que nos falta experiencia, porque era la primera vez para la mayoría en este tipo de torneos. Granollers o Montequinto hacen selecciones y nosotras somos un equipo con niñas de aquí. Se nota la inexperiencia.

– También se pudo haber notado el factor físico ante escuadras como Montequinto o incluso Agustinos.

– Es la historia del balonmano gallego. En la selección cuando llega alguna niña de 1,70 ya decimos que tenemos altas. No tenemos mucho estatura y enfrente te encuentras con niñas de 1,80. El factor físico es determinante, pero lo compensamos con otras cualidades como la velocidad. Somos un equipo que corre mucho.

– ¿Es el Montequinto el justo vencedor del torneo?

– Tienen una generación espectacular de segundo año y era mi favorito antes del campeonato. Además, Andalucía tiene un torneo envidiable, con Liga Provincial, el top 16 de la comunidad, el sector y la fase final. Con Regordán, Belén y Carmen tienen tres niñas espectaculares. La sorpresa fue Agustinos, porque el favorito del otro grupo era el Anaitasuna.

– ¿Qué factor ha representado el jugar en casa?

– Jugar en casa tiene su parte positiva y su parte negativa. Es cierto que no hay una concentración, que no haces piña porque cada una está en su casa, pero también que las niñas se han sentido como si jugasen en la Asobal. Ha habido un ambientazo y tengo palabras para agradecerlo. El público ha sido parte importante de lo que hemos hecho. Sin ellos no hubiésemos llegado tan lejos.

"El año que viene habrá buen equipo en cadetes, pero también en juveniles"

– El año que viene es cierto que perderán jugadoras importantes, pero también que mantendrán buena parte del bloque, con Iria, Naihara o Uxía, entre otras.

– Sí, en cadetes habrá un buen equipo, pero también lo habrá en juveniles, con las que quedan de segundo año sumando a Inés, Irene Ríos y otras. Este año quedaron segundas en la final four y les queda un futuro bonito por delante..

– Habrá que ver si llegan cantos de sirena de otros clubes.

– Ahora mismo estamos en el mejor club de Galicia, el equipo es como una familia, y creo que las niñas no son tontas.