Chan da Arquiña dictará sentencia en la Copa Galicia Élite y Sub 23. La Agrupación Deportiva Punta Fondón organiza hoy la primera edición de la Domaio Heroica Gsport, prueba que cerrará el calendario competitivo con un recorrido de 74 kilómetros y final en puerto de primera categoría. La distancia no será la inicialmente prevista de 120 kilómetros, que Tráfico no autorizó por tener demasiado tiempo paralizada la circulación en un fin de semana de sol y playas, aunque el trazado será muy similar.

La salida está prevista para las 10 desde la capilla de San Benito para enfilar hacia Meira y subir al Alto da Fraga, regresando a Domaio para ir por el interior de la parroquia subiendo a San Lourenzo en un recorrido al que se dará una segunda vuelta. Y para rematar se tomará la CF 402 en dirección a San Lourenzo para después desviarse y subir hacia Chan da Arquiña. Enrique Vaz, presidente del Punta Fondón, apunta que el trazado ha sido diseñado por el ciclista profesional Delio Fernández y que se ha querido que la prueba pasase por toda la parroquia y no solo por el centro. También que tras tener equipo en Élite y Sub 23 el siguiente paso era el de poder tener una carrera en casa.