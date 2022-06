“El deporte te aporta una mochila de valores que puedes usar toda tu vida”

La recién acabada temporada de la Liga Sacyr Asobal ha significado el adiós al balonmano de uno de los talentos surgidos de la cantera del Cangas: Adrián Rosales Pousada, que a punto de cumplir 37 años y con una hija de apenas seis meses ha decidido poner punto final a su trayectoria en la élite. Fueron 18 temporadas repartidas entre el Frigoríficos del Morrazo, el Caen Handball francés y el Viveros Herol Nava. El lateral izquierdo cangués se jubila deportivamente con un total de 220 partidos en Asobal y 577 goles en la máxima competición nacional.

El domingo 29 de mayo Adrián Rosales jugó su último partido como profesional, defendiendo la camiseta del Viveros Herol Nava, y tres días después ya estaba incorporado a su nueva vida en la empresa Marine Instruments, ubicada en Porto do Molle (Nigrán). Durante años compaginó deporte y estudios y es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo y tiene el máster en Sistemas Aéreos no Tripulados que imparten conjuntamente la universidad viguesa y la de Santiago. Él siempre fue de altos vuelos, como demostraba en la cancha cuando saltaba para armar su poderoso brazo.

–No ha tenido tiempo para disfrutar de su “jubilación” deportiva. Salió de la cancha directo a su nueva vida laboral.

–[Risas] Sí, me siento muy afortunado. Mi familia siempre me insistió en que lo primero debía ser acabar mi formación porque el balonmano no iba a ser para siempre. Hacer el máster en Sistemas Aéreos no Tripulados me sirvió para una oferta de trabajo en Marine Instruments y estoy muy contento.

–¿La decisión de retirarse la tenía muy meditada?

–El año pasado hablé con algún equipo por aquí cerca con la intención de acercarnos a casa. Al final había apalabrado la continuidad en Nava, en noviembre nació nuestra hija y decidí tomármelo con algo más de calma. Iban a ser muchos cambios juntos. Ahora estoy a punto de cumplir 37 años y creo que cuanto más pospongas la retirada de la pista es más difícil reciclarte.

La retirada no fue como me hubiese gustado. El descenso fue muy triste, sobre todo por la afición, el club y el equipo

–La aeronáutica era una de sus aficiones y al final le ha permitido encontrar una salida laboral tras su trayectoria deportiva, lo que no es fácil.

–Yo empecé con el aeromodelismo y cuando volví de Francia me saqué el título de piloto de planeador o avión sin motor. Fue algo que probé cuando estaba en el Caen y aproveché que en Segovia tienen un campo de vuelo muy bueno, top mundial. Durante ese tiempo en Nava fue también cuando hice el máster en Sistemas Aéreos no Tripulados, que fue lo que me permitió acceder a esta oferta de trabajo. En marzo me puse en contacto con Marine Instruments, vieron que mi perfil les encajaba en el proyecto que tienen para desarrollar un dron y me esperaron hasta acabar la temporada en Nava. La aeronáutica es un mundo que siempre me gustó, en el que estaba muy metido y eso me ayudó.

–Un final de temporada que no fue el deseado, con un descenso a División de Honor B. ¿Qué les pasó para descender después de una primera vuelta en la que acabaron sextos con 16 puntos?

–La retirada no fue como me hubiese gustado. El descenso fue muy triste, sobre todo por la afición, el club y el equipo. Hicimos una primera vuelta muy buena, pero en la segunda influyeron muchos factores, sobre todo las lesiones, y la final no fuimos capaces de salir de esa dinámica. Pero estoy seguro de que Nava volverá a estar pronto arriba. Tiene un proyecto sólido, con mucha base y va a seguir creciendo.

–Supongo que estar en Nava era algo muy parecido a estar en casa, con un equipo con una filosofía similar a la del Cangas.

–Sí. Allí también se vive el balonmano como una religión, todo el mundo habla de este deporte y el pabellón siempre estaba lleno. Si ya se hablaba del milagro del Cangas, de cómo era posible que una localidad tan pequeña pudiese tener un equipo en Asobal, imagínese Nava, que tiene poco más de 3.000 habitantes.

–¿Le hubiese gustado retirarse vistiendo la camiseta azul del Frigoríficos?

–No me hubiese importado, aunque tampoco era un objetivo. La etapa del Cangas fue muy larga, estuve muy bien aquí y vivimos muy buenos momentos juntos. Alguna vez hablamos de esa opción, pero creo que ahora el equipo ya está en otro momento y apenas quedan jugadores con los que coincidí.

–Echando la vista atrás, ¿cómo valora una trayectoria deportiva de 18 años como deportista de alto nivel?

–Ha sido muy positiva. Cuando empecé en Cangas estaba en casa y jugaba por disfrute. Cuando tuve la oportunidad de jugar con el primer equipo vi que realmente podía aportar cosas. En Cangas siempre estuve muy bien y quizás los últimos años fueron los mejores porque estaba en mi mejor momento a nivel físico y deportivo. Fue cuando conseguimos los dos quintos puestos, la clasificación para Europa... La posibilidad de ir Francia era una gran oportunidad, sobre todo a nivel personal: conocer otro país, otra gente y aprender un nuevo idioma. Deportivamente no fue mal, aunque podía ser mejor. La oportunidad de Nava llegó cuando ya estaba pensando en acercarme de nuevo. Llevaba tiempo oyendo hablar del club y fue una gran experiencia. Creo que en conjunto mi trayectoria ha sido muy positiva: disfrutaba jugando al balonmano y así nunca te puede ir mal.

Javi Rodríguez era mi entrenador cuando yo yo estaba empezando a despuntar. Él era un jugador veterano y muy intenso, que supo hacerme ver que yo tenía capacidades para estar ahí arriba

–Si tuviese que elegir los mejores y los peores momentos, ¿cuáles serían?

–Lo peor sin duda las lesiones, en especial las que me supusieron la rotura de los ligamentos de las rodillas. La primera, aunque era muy joven, me dejó sin poder jugar ni viajar con el Cangas en la primera temporada que se clasificó para la Copa EHF. Y la segunda fue nada más llegar a Nava. Son lesiones duras porque te alejan muchos meses del equipo. Y todo lo demás lo pondría en la balanza de lo positivo: los ascensos, la clasificación para jugar en Europa con el Cangas, la Copa Asobal... Pero sobre todo destacaría la gente que conoces y los nuevos amigos. Los partidos pasan, las temporadas pasan, pero la gente sigue ahí.

–También ha tenido la oportunidad de jugar a las órdenes de un buen número de entrenadores. ¿Cuáles le han marcado de un modo especial?

–Empezaría por Javi Rodríguez, no estuvo mucho tiempo pero fue en un momento en el que ascendimos a Segunda Nacional con el segundo equipo y yo estaba empezando a despuntar. Él era un jugador veterano y muy intenso, que supo hacerme ver que yo tenía capacidades para estar ahí arriba. El entrenador con el que estuve más tiempo fue Pillo, con él alcancé mi mejor momento deportivo y fue cuando más cómodo estaba. Además en el trato como persona y como entrenador era impecable. A Dani Gordo le tengo que agradecer la oportunidad de venir a Nava y de que confiase en mí. Y para acabar Zupo Equisoaín. Es verdad que acabamos descendiendo, pero es uno de los históricos y es un puntazo trabajar a su lado.

–Usted fue de los primeros jugadores del Frigoríficos que “emigró”, un ejemplo que luego siguieron David García o ahora David Iglesias. Cangas también ha sido el trampolín para Dani Fernández o Carles Asensio. ¿Qué les diría ante esa nueva aventura en el extranjero?

–A veces no es fácil adaptarse y, por ejemplo, Francia es una liga más física, en la que no se juega el mismo balonmano. Pero ellos están en un momento muy bueno, tanto física como técnicamente, seguro que les va ir bien. Tienen que aprovechar las buenas sensaciones que tienen ahora y seguir creciendo en equipos en los que tendrán la oportunidad de luchar por objetivos importantes. También está la faceta personal, en la que les recomendaría que aprendan y aprovechen lo máximo posible.

Las empresas valoran mucho toda esa experiencia de tantos años en el balonmano de trabajar juntos, bajo presión y de tener que cumplir objetivos

–¿Cómo ve al Cangas del futuro?

–Cangas ha estado muy bien estos últimos años, casi me recordaba a mis dos últimos años en el equipo, cuando conseguimos acabar quintos. El equipo tenía muy buena dinámica, estuvo peleando por los puestos de arriba, ganando muchos partidos, con un David Iglesias que se estaba saliendo y con Dani Fernández casi todas las semanas en el top 7. Es cierto que en la segunda vuelta bajó un poco el pistón y la lucha por Europa se quedó diluida. Ahora habrá que ver como suple la baja de los jugadores importantes que se marchan. Pero Cangas está en un bueno momento y estoy seguro de que volverá a estar peleando por buenas posiciones.

–Esa experiencia de tantos años en el deporte profesional y de alto nivel, ¿le vale ahora en su nueva vida laboral y alejada de las pistas?

–Los valores del deporte de sacrificio, dedicación, disciplina, compañerismo, saber salir de los malos momentos… Todo eso se aplica en el día a día. Le pongo un ejemplo: para Marine Instruments, aparte de mi formación técnica, el hecho de ser deportista ha sido muy importante y lo ha valorado. Voy a trabajar en equipo, viajar con compañeros…y las empresas valoran mucho toda esa experiencia de tantos años en el balonmano de trabajar juntos, bajo presión y de tener que cumplir objetivos. Al final con el deporte consigues una mochila de valores que puedes seguir aplicando toda tu vida.

–¿Le seguiremos viendo por O Gatañal como aficionado y animando al Cangas?

–Seguro. Mis padres han seguido yendo desde que yo me fui, así que ahora también me tocará volver con ellos y animar al equipo.