El Alondras renueva a Óscar y a Cacheda

El Alondras ha cerrado la renovación de los centrocampistas Óscar Martínez y Cacheda y eleva ya a diez la lista de jugadores que continuarán a las órdenes de José Antonio Rodríguez la próxima temporada. Por contra, el club también ha confirmado dos nuevas bajas, las de Yago Pérez y Ube, que han rechazado la propuesta de renovación presentada por la entidad que preside Luis Guimeráns.

Cacheda tiene 21 años y cumplirá su tercera temporada en el equipo sénior tras una etapa de formación en la que, además de en Cangas, pasó por las categorías inferiores del Celta. La pasada campaña participó en un total de 24 encuentros, 14 de ellos partiendo desde el once inicial. Por su parte, Óscar Martínez tiene 23 años y llegó la pasada campaña a O Morrazo procedente del Ribadumia. En esta temporada ha disputado 23 encuentros, 10 de ellos como titular.

Con la continuidad de Cacheda y Óscar Martínez ya son diez los futbolistas renovados en el Alondras. Así, han rubricado su continuidad el portero Diego Dadín; los defensas Jesús, Diego, Aitor Díaz, Abel y Pablo García; los centrocampistas Óscar Martínez, Cacheda y Raúl Paz; y el extremo Mauro. Otros seis futbolistas aún no han aclarado su futuro en Cangas a pesar del interés del club en contar con sus servicios. Así, el central Landeira ya tiene una propuesta sobre la mesa pero pidió unos días para valorarla ante los escasos minutos de los que disfrutó con Rodríguez en el banquillo.

Con Javi Pereira el club no hablará hasta que finalice los exámenes de la ABAU y Guille también está pendiente de aclarar su futuro en los estudios antes de tomar una decisión deportiva, ya que podría tener que salir de Galicia para continuarlos, lo que impediría que siguiese en Cangas. La entidad aún tiene conversaciones pendientes con Arona, Martín y Firi. En el caso de estos dos últimos todo dependerá de sus lesiones. Firi pasó por quirófano el 20 de mayo y el tiempo de recuperación de su grave lesión de rodilla se extenderá por al menos unos seis o siete meses. El club cuenta con él pero para hacerle ficha cuando esté recuperado. Lo mismo puede aplicarse al meta Martín, si bien en su caso todavía no ha sido intervenido quirúrgicamente de su dolencia de rodilla, por lo que no se pueden hacer cálculos sobre su posible reaparición.

José Antonio Rodríguez dispone ya de 20 futbolistas para la próxima temporada

En el capítulo de bajas a las ya conocidas de Nando, Manu Vilán, Anxo Vilas y Raúl Alonso se han unido esta semana las de Yago Pérez y Ube, que han rechazado la oferta del Alondras. El primero de ellos tiene propuestas más cuantiosas en la categoría y el segundo buscará un club en el que pueda compatibilizar de mejor manera sus obligaciones laborales.

Focalizado en las renovaciones, el club todavía no ha movido ficha en el mercado para reforzarse ni tiene previsto hacerlo hasta la próxima semana. José Antonio Rodríguez sí que ha puesto encima de la mesa una lista de nombres y posiciones a reforzar y será en los próximos días cuando empiecen los contactos serios con estos futbolistas. La economía es ahora misma la prioridad en el cuadro rojiblanco, tanto para cerrar el pasado ejercicio como para conocer qué presupuesto se manejará de cara a la próxima campaña. A partir de ahí se ha querido armar una base con la plantilla de la temporada pasada para apuntalarla con las incorporaciones que sean necesarias. La idea inicial sería la de contar con entre 20 y 21 jugadores, dejando margen para alguna posible incorporación una vez la temporada ya esté en marcha.