La cabeza de Segunda se aprieta

La tercera jornada de la segunda fase en la Liga Keniata de Moaña centra toda su atención en la Segunda División, donde los últimos resultados han servido para apretar al máximo la zona alta de la tabla, con hasta cuatro equipos en un margen de dos puntos luchando por el campeonato de este torneo. Y es que el triunfo del Decoraciones Fernández ante el Máikel and Best Sport (6-3) ha servido no solamente para meter de lleno a los primeros en las posiciones de privilegio (es cuarto a dos puntos del líder), sino para descabalgar a los segundos del liderato de la categoría en favor del Automoción 313.

Cuatro equipos luchan por el liderato en un margen de solo dos puntos Al frente del campeonato está ahora precisamente el Automoción 313, que ejerció de verdugo ante el colista, el Mapfre Moaña, al que derrotó por 5-3, lo que le sirve para sumar 31 puntos y encabezar el grupo. Eso sí, solamente cuenta con un punto de ventaja sobre el Máikel and Best Sport y sobre un Leña Verde/O Farol que se impuso al Tecnosat firmando una de las goleadas del fin de semana (9-3). De este modo, el Leña Verde firma un registro impoluto en esta segunda fase –tres victorias en otros tantos compromisos– mientras que su rival sigue sin puntuar al encadenar tres derrotas en tres partidos. Un escalón más abajo el BB+ venció de forma ajustada al Kanillas Athlétic, demostrando que no quiere descolgarse de los primeros, mientras que el empate del Rápido da Jalleira frente al Electricidad Bermúdez sí le hace perder un tanto de comba en una tabla en la que Electricidad Bermúdez, Kanillas Athlétic y Mapfre Moaña ocupan las últimas posiciones. En la Primera División todo apunta a que no habrá demasiada historia en la lucha por el campeonato. El Casa Adriano aplastó al Fulming por 11-1 y continúa mandando con fuerza tras sumar todos los puntos disputados en esta segunda fase. Getelec Instalaciones y Esmorga tratan de aguantarle el pulso al vigente campeón del torneo, aunque, eso sí, a distancia. Los primeros vencieron al A Centoleira/Daniel’s/Lenex Tattoo por 4-1 mientras que los segundos hicieron lo propio ante el Crispametal en un partido que se resolvió muy claramente por un 8-1. De este modo, el Crispametal se descuelga de la pelea por el título y se pone muy cuesta arriba el poder acabar en los puestos de podio. La lucha por el cuarto puesto promete tener emoción, con tres equipos en un interesante mano a mano. El Bar Ramona, actual ocupante de esa plaza, no pasó del empate ante el Café Bar Curra. Y el Burguer Piscis doblegó por un ajustado 3-2 al Bar Eladio, lo que le sirve para adelantarlo en la tabla y para certificar una segunda vuelta perfecta, en la que ha sumado los nueve puntos disputados hasta la fecha. La organización pondrá una jornada entre semana para poder cerrar el campeonato el 19 de junio.