El Frigoríficos, en cuadro para Logroño

El Frigoríficos del Morrazo podría tener que afrontar en cuadro el último partido de la temporada en la Liga Sacyr Asobal, el domingo ante el Logroño. El técnico del conjunto cangués tiene la seria duda de Santi López, que al fuerte golpe en un costado recibido en el duelo del pasado sábado ante el Ademar León ha unido un principio de neumonía que lo mantiene alejado de las pistas y que hace complicada su presencia en cancha riojana. Con tan solo un encuentro por delante y sin excesiva trascendencia clasificatoria no sería de extrañar que se optase por no arriesgar y que el madrileño se quedase en casa.

La posible ausencia de Santi López se uniría a las ya seguras de los lesionados Martín Gayo y Nacho Salgado, lo que dejaría muy mermada la primera línea del Cangas, con tan solo cuatro efectivos. Rubén, Brais, David Iglesias y Aizen tendrían que multiplicarse y repartir minutos en el juego ofensivo, pero también colaborar de modo más intenso de lo habitual en funciones defensivas, en las que el exjugador de Alcobendas es un consumado especialista. Ante este panorama no sería descabellado pensar que Moyano podría echar mano de un Manu Pérez que ya jugó ante el Recoletas Atlético Valladolid por las bajas en ese duelo de Salgado, Brais y Gayo.

La situación con la que acabará la temporada el Cangas no es sino un reflejo de lo ocurrido en la segunda vuelta, donde los problemas físicos han sido prácticamente constantes. “Veníamos de una primera vuelta en la que casi no hubo incidencias y en la que ganamos los partidos que debíamos ganar y los que no debíamos también”, reflexiona el preparador madrileño, que añade que en la segunda “no hemos sido capaces de sobreponernos a todas las incidencias y no fuimos capaces de competir en las mejores condiciones”. A eso suma que “todos los equipos se han reforzado bastante bien y nosotros seguimos con los que empezamos”. Eso sí, matiza que “no tengo queja alguna porque yo nunca he pedido nada más”.

Del duelo ante los riojanos confía en poder mantener un buen nivel de competitividad y acabar con buenas sensaciones. “Terminamos la temporada mucho peor de donde podíamos haber estado. El domingo tenemos que hacer lo nuestro y ser lo más competitivos posible ante un equipo que aún se juega sus opciones de entrar en Europa, aunque sea complicado”, manifiesta. Frente al Logroño se dará la misma circunstancia que ante el Ademar, la de haber vencido en los dos duelos anteriores. “Tendrán ganas de enfrentarse a nosotros y seguro que será un partido complicado”, sentencia.

David Iglesias, candidato a jugador del mes

David Iglesias continúa coleccionando premios individuales en sus últimas semanas como jugador del Frigoríficos del Morrazo. El lateral buenense ha sido elegido en la terna que optará a mejor jugador del mes, el MVP Sacyr Asobal de mayo, junto al portero del Fraikin Granollers Rangel Luán y al central del Logroño Agustín Casado. Hoy se conocerán los resultados de la votación. Iglesias, elegido mejor lateral de la jornada en las dos últimas semanas, ha anotado 28 goles en mayo a pesar de que uno de los rivales del Cangas fue el todopoderoso Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana. En ese encuentro el buenense anotó tres goles y desde entonces ha ido incrementando su aportación. Así, fue el autor de seis dianas ante el Iberoquinoa Antequera y metió diez más frente al Unicaja Banco Sinfín. En el último choque ante el Ademar León marcó 10 de sus 11 tiros.