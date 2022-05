El Vila de Cangas consiguió dos podios en los campeonatos gallegos de atletismo por equipos para las categorías sub 10, sub 12 y sub 14, que se disputaron en O Barco de Valdeorras.

En sub 10 el equipo femenino logró la medalla de bronce, mientras que los chicos fueron quintos en la general. En la categoría sub 12 las chicas del Vila de Cangas se proclamaron subcampeonas gallegas y el conjunto masculino fue cuarto. En sub 14 ambos combinados fueron octavos.