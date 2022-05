El Frigoríficos, a cerrar con buenas sensaciones

Cerrar la temporada con buenas sensaciones y ganar alguna posición más en la tabla clasificatoria que le permita dar el merecido lucimiento a una gran temporada. Ese es el objetivo que perseguirá el Frigoríficos del Morrazo en los dos partidos que restan para el final de la temporada en la Liga Sacyr Asobal, frente a Ademar León y Logroño. Y así lo ratifica el entrenador del conjunto cangués, si bien él prefiere centrarse únicamente en lo más próximo, en el duelo ante los leoneses. “Es importante acabar bien. Hay que ganar al Ademar ese sábado y después ya nos plantearemos el partido de Logroño en función de lo que sea”, afirma el técnico, que insiste en “no ver más allá de este sábado”.

Las esperanzas están, pues, centradas en hacer un pleno y doblegar por tercera vez en esta campaña al conjunto que dirige Manolo Cadenas, después de haberlo hecho en la primera vuelta y en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. “Ellos quizás se encuentren en el mejor momento del año y los fichajes le han ayudado a ello”, señala, por lo que añade que “somos conscientes de que no será fácil. Malasinskas está mucho más integrado en sus sistemas que cuando los cogimos en la Copa”.

Décimo con 26 puntos en su casillero, el Cangas aún tiene a tiro la séptima plaza, que ocupa precisamente el cuadro ademarista. Luchar por ella sería lo mejor que le podría pasar a un equipo que tras una excelsa primera vuelta (18 puntos) ha sufrido para rascar puntos en esta segunda (8). Con la permanencia en el bolsillo, los cangueses quieren seguir haciendo historia y firmar un buen final para llegar a la barrera de los 30 puntos.

Moyano pide “no ver más allá” del duelo del sábado ante el Ademar, último como local

Del choque ante el Sinfín Nacho Moyano se queda con un sabor agridulce. “Todos teníamos claro que cuando un equipo se juega la vida y otro tampoco se juega mucho si no estás intenso los 60 minutos, en el momento en que ellos aprieten te rematan”, reflexiona. Ese momento llegó para el Frigoríficos en el arranque de la segunda mitad. “No supimos leer bien las situaciones”, reconoce. El otro lunar fueron las pérdidas, “algo que hemos controlado toda la temporada. Si perdemos balones y el rival no ataca en posicional le damos mucha ventaja”.

La parte positiva es la recuperación de esa épica tan propia del Frigoríficos, que le llevó a igualar cinco goles de desventaja en los cuatro últimos minutos. “Pudimos habernos llevado algo, pero al final es un cara o cruz y salió cruz”, señala el preparador, que explica que tras la igualada optó por mantener la misma defensa abierta tras hablar con sus hombres. “Querían seguir, optamos por eso y al final el partido te lo gana un zurdo lanzando en rectificado y desde la zona de extremo derecho”, sentencia.

Un duelo de despedidas en O Gatañal

El último encuentro de la temporada en O Gatañal –quedará únicamente el desplazamiento a Logroño– será la oportunidad perfecta para despedir a tres jugadores que ya han anunciado que no continuarán la próxima temporada en el Frigoríficos del Morrazo para dar un paso adelante en sus carreras deportivas. Son David Iglesias, Dani Fernández y Carles Asensio, que abandonarán la Liga Sacyr Asobal para probar suerte en el extranjero. Iglesias se irá al Limoges después de seis temporadas en Cangas y de liderar ofensivamente a los suyos en las dos últimas. El choque también será especial para un jugador que a pesar de llevar solo dos años en O Gatañal se convirtió en uno de los favoritos de la afición, el extremo internacional Dani Fernández, próximo jugador del Stuttgart.

Y también será el último partido en casa del pivote Asensio, jugador del Minden para las próximas campañas. El segunda línea catalán hizo una primera vuelta notable pero se ha mostrado más irregular en la segunda. Podrían no ser los únicos que disputen sus últimos minutos en O Gatañal. El rendimiento del argentino Lucas Aizen hace que su continuidad en Cangas esté bastante complicada, ya que el club podría ejercer su derecho de no ampliar un año su relación contractual. Será el momento de que la afición pueda decir adiós a algunos de sus guerreros.