El Frigoríficos, a mejorar su campaña

El Frigoríficos del Morrazo visita esta noche (21.30 horas, pabellón de La Albericia, con el arbitraje del andaluz García Rodríguez y del valenciano Iniesta Castillo) al Unicaja Banco Sinfín en busca de un triunfo que le permita acercarse a los 30 puntos y dar mayor lucimiento a una de las temporadas más tranquilas de los últimos tiempos. Y es que la escuadra que dirige Nacho Moyano ya ha eludido el descenso directo y ha hecho lo propio virtualmente con la promoción, por lo que sus metas apuntan más alto, a colocar el broche de oro a una gran campaña, igualando su mejor registro en la Asobal (32 puntos) o al menos acercándose a la barrera de los 30 (ahora tiene 26 en su casillero).

“Es un objetivo bonito y depende de nosotros conseguirlo. Nos hemos ganado el derecho de entrar en los anales del club con esta temporada. Igualar esos 32 puntos y sumarle las semifinales de la Copa del Rey la convertirían en la mejor”, razona el técnico madrileño, que defiende que ese sueño “está a nuestro alcance”. Las dificultades, no obstante, son importantes, ya que habrá que superar no solo hoy al Sinfín sino posteriormente a dos equipos de la entidad de Ademar y Logroño. “Está claro que son presupuestos superiores al nuestro, pero también que es ilusionante pelear por un objetivo tan diferente al del año pasado, cuando lo hacíamos por no descender”, señala.

La primera cita será la de hoy ante un Sinfín en una situación desesperada y prácticamente al borde de la División de Honor Plata. Con 17 puntos y a tres del Viveros Herol Nava y a cuatro del Puente Genil los cántabros necesitan poco menos que un milagro para salvarse, toda vez que únicamente les restan tres partidos y uno de ellos es en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. En la práctica, si el Nava puntúa ante el Huesca en su encuentro de esta tarde, el Sinfín podría comenzar su partido ante el Cangas con pie y medio en División de Honor Plata.

El conjunto cangués, sin Gayo ni Salgado, visita al Sinfín para acercarse a los 30 puntos

A pesar de todo, Moyano espera a un conjunto santanderino “que querrá apurar sus opciones y que saldrá a muerte”. Frente a ello el preparador madrileño confía en poder hacer valer la tranquilidad de los suyos y el deseo de cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El Cangas viajará hoy mismo a Santander en autocar con los 14 jugadores disponibles que Moyano tiene en su primera plantilla. Gayo y Salgado son baja por lesión, con nulas perspectivas de que puedan volver a las pistas antes de que acabe la temporada, y Manu Pérez, que podría ser el recurso para contar con un primera línea más, se encuentra concentrado con la selección española juvenil de balonmano playa. Así, los 14 elegidos son los porteros Forns y Javi Díaz; el central Rubén; los laterales Brais, David Iglesias, Santi López y Aizen; los pivotes Quintas, Martín y Asensio; y los extremos Dani Fernández, Moisés, Jenilson Varela y Menduiña.

Nueve partidos sin ganar de los cántabros

Nada hacía pensar que el Sinfín iba a encontrarse en una situación tan delicada después de haber arrancado la segunda vuelta con tres triunfos ante Puente Genil, Ademar y Logroño. Sin embargo, a partir de ahí los santanderinos ya no han sabido lo que es ganar. Siete derrotas y dos empates han sido su balance en este periodo, si bien es cierto que rozaron el éxito en más de un encuentro.

De poco –a nivel de resultados– han servido dos incorporaciones del nivel de Carlos Molina y de Jaka Malus. “De Malus quizás se esperaba un poco más, es un jugador joven al que le haría falta tiempo de adaptación”, señala Moyano, que en cambio asegura que la llegada de Molina “les ha dado un punto en defensa”. Con los problemas físicos de Dija, el peso ofensivo del equipo recae en Xavi Castro, bien acompañado por el veterano Lon y por los Óscar García, Zungri y David Roca.

Cinco derrotas en cinco visitas a los santaderinos

La Albericia es una cancha maldita para el Frigoríficos desde que el Sinfín está en la Liga Asobal. De otra forma no se entendería que en cinco visitas haya encajado otras tantas derrotas. Su periplo comenzó en la campaña 2015-2016, en la que cayó 33-26, y un año más tarde perdió 29-25. El resto de resultados fueron 25-21 (18-19), 24-21 (19-20) y 31-25 la campaña pasada.