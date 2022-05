El Bueu despide la temporada ante el Seis do Nadal

El entrenador del Bueu Atlético, Moncho Curra, echará mano de los menos habituales para el partido de esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los castellanoleoneses Da Silva Barbadaes y García Álvarez) ante el Magope Seis do Nadal en lo que será la despedida de la temporada en la Primera Nacional. Y es que, con los deberes de la permanencia hechos ya desde hace algunas semanas, el técnico quiere distribuir esfuerzos e ir perfilando detalles de cara a la configuración de su plantilla para el próximo año. Y uno de estos pasos será el de testar el verdadero nivel de los jóvenes canteranos.

“Ya la semana repartimos minutos y en esta haremos lo mismo. Intentaremos ganar, pero sin que sea algo estresante, porque queremos que jueguen todos”, razona. El hecho de disputar el último encuentro en casa hace que también se persiga un objetivo simbólico pero importante como el de “dejar buenas sensaciones”. De este modo, elementos como Raúl Piñeiro, Rubén o Diego tendrán una nueva oportunidad de medirse en Primera Nacional y de ir haciéndose un hueco para la próxima campaña. Eso sí, Moncho apunta que la idea es aprovechar el verano para realizar un trabajo de tecnificación para mejorar las prestaciones de los más jóvenes y facilitar su salto al primer equipo.

Por lo demás, las ausencias de cara al partido de hoy son las ya conocidas de Koustov y Alberto Garrido, que sigue pendiente de pasar por quirófano. Además de ellos, Couso se cae de la lista por un problema en la rodilla. La buena noticia es que Risi lleva una semana entrenando y podría estar en la convocatoria, aunque todo dependerá de sus sensaciones. Si no son buenas no se va a forzar su reaparición en un duelo intrascendente. El resto de jugadores está a disposición del técnico local, incluido Mauro, que no pudo jugar en la jornada anterior.

Enfrente estará un Seis do Nadal que se juega su última opción de permanencia. Los vigueses necesitan prácticamente un milagro, pues deben ganar en Bueu y esperar que el Gáldar caiga en su partido ante la SAR.