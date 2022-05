La exigente salvación del Automanía Luceros

La permanencia del Automanía Luceros ha dejado sentimientos encontrados en una temporada marcada por las graves lesiones de sus dos principales referentes –Pousa y Manu Pérez– y por haber batido récords en la utilización de jugadores (hasta un total de 26), pero también por haber tenido que recurrir en varias ocasiones a los jugadores del primer equipo en partidos trascendentales. Al menos así lo ve el técnico de los de O Morrazo, Mingos da Cunha, que, aunque contento por el objetivo logrado, no rehúye la autocrítica a la hora de reconocer que “tuvimos que recurrir demasiado a los de arriba para poder conseguirlo”.

Lo cierto es que el equipo cangués suma 22 puntos y que 14 de ellos los ha logrado sin la aportación de los jugadores con ficha en el filial y en el equipo de Liga Sacyr Asobal. Sin ir más lejos, el duelo que le dio la permanencia al Luceros fue el del pasado sábado, en el que doblegó a todo un Xiria con una espectacular remontada en los minutos finales. Un duelo en el que no estuvieron Brais, Gayo, Martín ni Nacho Salgado. “En ese sentido estoy contento, porque partíamos de un equipo que había perdido a hombres importantes, incluyendo a Salgado, que estaba llamado a jugar muchos minutos con nosotros”, señala Da Cunha. Pero también admite que “nos ha faltado continuidad en las cosas buenas. Perdemos de uno contra el Lanzarote, los dos partidos del Ingenio se nos escapan...”.

La cruz se vivió tan solo un día después. Con la salvación ya en el bolsillo se cayó en casa ante un Tejina que acudió con tan solo 10 jugadores. “Teníamos que haber ganado y reforzado la autoestima, refrendar lo del día anterior, pero fue un gatillazo”, admite. O el reflejo de la irregularidad de una escuadra capaz de lo mejor (empate ante el OAR en A Coruña, victorias ante el Gáldar) pero también de lo peor (derrota ante el Saeplast Cañiza en O Gatañal).

De cara al futuro tiene claro que “yo soy de mirar hacia arriba, y si queremos meter poco a poco a jugadores en el primer equipo no podemos estar peleando por descender. Hay que estar en mitad de tabla o hacia arriba. Y para ello hay que ser más competitivos individualmente”. Es por ello que subraya que “el año que viene no nos puede pasar lo mismo, no podemos estar con tanta dependencia con los de arriba. Todos han de dar un paso adelante para salir más airosos de estas situaciones”.

Mingos da Cunha utilizó a un total de 26 jugadores a lo largo de toda la temporada

La temporada estuvo marcada por la creación de un segundo filial en Autonómica, una iniciativa que tenía como objetivos recuperar jugadores jóvenes para la práctica del balonmano y dar una salida intermedia a los juveniles, pero también permitir que el equipo de Primera Nacional tuviese profundidad de banquillo. Esto permitió batir un récord, con hasta 26 jugadores que formaron parte de las convocatorias del Automanía Luceros. “Vinieron, y tuvieron continuidad, jugando muchos minutos”, señala Da Cunha.

Esto permitió solventar las ausencias obligadas en ciertos momentos de la temporada. Las más evidentes fueron las de Manu Pérez, Pousa y Salgado, pero también hubo que reconvertir a Adrián Bernárdez a la posición de pivote al tener solamente en ella a Rubén Augusto, o prescindir de los juveniles por su participación en el Sector y su convocatoria con la selección gallega, entre otros motivos. “Hemos tratado de priorizar en cada momento al equipo que tuviese una mayor necesidad competitiva”, razona el técnico. Y destaca que “hemos podido foguear a juveniles de primer año en el de Autonómica, e ir dando continuidad”.