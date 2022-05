Pedro Cordeiro, Anxo García y Manuel Gestido, al Mundial de Chipre

Tres regatistas del Club Náutico de Cangas estarán en el próximo mundial de windsurf, que se celebrará en el mes de octubre en Chipre. Pedro Cordeiro, Anxo García y Manuel Gestido llegaban con grandes opciones de confirmar su presencia mundialista y en la Copa de España para la clase Techno293 lograron la marca mínima para acudir a la cita.

Los tres competían en la categoría sub17, donde Pedro Cordeiro fue quinto en la clasificación general y logró un primer puesto en la última manga. Manuel Gestido fue decimoséptimo en la clasificación general y Anxo García vigésimo.

Lindia Pousa, muy cerca

Una de las grandes esperanzas del club cangués era que la joven Lindia Pousa ganase la Copa de España en la categoría sub 13 y se clasificase para el mundial. La joven empezó muy bien y llegó a situarse segunda, pero una caída y un fuera de línea la relegaron a la tercera posición final. Aún así tiene opciones de acudir a Chipre con el equipo B de la selección española. En la categoría sub 15, Fabio González acabó quinto en la general (tercer chico). Finalmente, en la categoría plus José González fue séptimo en la general (quinto hombre).