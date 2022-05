Una saga en rojiblanco

Son tres generaciones de una misma familia con el fútbol y la pasión por el Alondras como nexo en común. El nombre de José García resuena como un eco en una entidad rojiblanca en la que están integrados abuelo, padre y nieto. El primero de ellos ejerce como directivo y delegado del equipo juvenil; el segundo es el vicepresidente del club; y el más joven de ellos es portero de los juveniles y ya fue convocado esta temporada en varias ocasiones con el equipo de Tercera División. Son los tres rostros de una saga en la que corre por sus venas sangre rojiblanca.

Su desembarco en el Alondras contradijo las normas del ciclo vital para recorrer el camino a la inversa. Así, fue José García hijo el primero en llegar a las filas del club rojiblanco para integrarse en el equipo de biberones. Corría la temporada 2011-2012 y el viejo campo de Massó aún estaba operativo para las categorías inferiores. Y a él acudía José García padre –actual vicepresidente del Alondras– para llevar y recoger a su hijo, que daba sus primeros pasos en una entidad de la que él ya había formado parte en su momento como futbolista. Su presencia no pasó desapercibida para el presidente alondrista, Luis Guimeráns, al que ya conocía y con el que coincidía habitualmente. Un par de años después le echó el lazo. Y hasta ahora. “Fue la temporada del playoff de Fredi, que hubo cambios en la directiva y yo tenía las tardes más o menos libres. Empecé como directivo y al poco tiempo ya era vicepresidente”, recuerda.

Solo pasaron un par de campañas hasta que decidió implicar a su padre en la tarea. “Volvíamos a necesitar gente en la temporada 2014-2015. Él había sido capitán de pesca y estaba jubilado. Es el típico manitas, ordenado, metódico, bueno con los ordenadores... Se lo pedí, y, como siempre, me echó una mano”, relata. Su padre, de 67 años de edad, apunta que no tuvo dudas al respecto, tal y como corresponde a un hombre con una fuerte vinculación futbolística. “Manolo Tomé es mi cuñado y siempre seguí su trayectoria, tuve a mi hijo en el Alondras... No podía estar aquí por trabajo, pero estaba pendiente”, señala. “Y cuando me jubilé entré como delegado del infantil B y ahora ya llevo casi nueve años”, añade, un tiempo en el que se ha percatado de que “nunca falta trabajo, pero sí gente que venga a ayudar”.

En paralelo a la labor de abuelo y padre, el nieto, que hoy tiene 17 años, fue quemando etapas en las distintas categorías del club hasta llegar a los juveniles. Y de ahí este año ha tenido que dar el salto para entrenar asiduamente con el primer equipo e incluso entrar en casi una decena de convocatorias por los problemas físicos que arrastraron Martín, Raúl Alonso y Dadín. No llegó a debutar, pero su padre admite que quizás no era lo deseado. “Si le hubiese tocado como en su momento a Manu Vizoso, en otra situación clasificatoria mejor, perfecto, pero ahora era mucho más difícil. No me hubiese gustado”, admite. Su momento, no obstante, llegará tarde o temprano. “Tiene buenas condiciones y carácter”, afirma, recordando que el joven siempre tuvo claro que quería ser portero. “Le escondía los guantes de pequeño, porque no quería que jugase ahí, pero él se empeñó en ser portero”, ríe.

De puertas hacia dentro la relación es estrictamente profesional, aunque admiten que hay que ser fuerte para obviar las suspicacias que pueden surgir. “Es incómodo que la gente piense que juega por ser mi hijo, pero siempre le dije a los entrenadores que era uno más. Algunas veces lo ha jugado todo y otras lo ha hecho menos. Pero a mi edad no me preocupan los comentarios”, subraya el vicepresidente. Su abuelo reconoce que “no estaba convencido de compartir equipo con él por si se podía pensar que iba a tener algún privilegio. Se lo dije claro desde el principio. Y mi hijo (el vicepresidente) hace igual conmigo. Me trata como al delegado o como a un directivo, no como a su padre”. Este año ambos dieron un paso más y compartieron banquillo en el equipo de Tercera División.

Fuera del campo el fútbol sigue formando parte de las conversaciones. “En casa siempre se habló de fútbol. ¿Consejos? De vida, porque de fútbol él ya tiene más nivel del que yo tuve, que llegué a Preferente. Pero sí le ayudas a vivir el día a día, a que tenga unos buenos hábitos, etcétera”, señala. El sentimiento que todos manejan finalmente es el de orgullo. “Estoy orgulloso de mi hijo porque lo veo evolucionar, y de mi padre también, porque ya que por trabajo no pudo disfrutar de su hijo, que sí pueda ahora disfrutar de su nieto”, sentencia el vicepresidente alondrista.