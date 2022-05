Moaña presume de metales

Cinco medallas y la demostración de que la cantera moañesa está en buena forma. El Campeonato de España de Bateles sirvió para que la SD Samertolaméu y la SD Tirán se embolsasen dos platas y un bronce, y un oro y un bronce, respectivamente, en una cita en Euskadi donde los clubes moañeses brillaron en el podio.

El oro más emotivo fue el del infantil femenino de Tirán, una escuadra entrenada por Kevin González, hijo de uno de los desaparecidos del Pitanxo. “Llevo 17 años en el remo buscando ganar por primera vez un Nacional y me llega justo ahora”, señala. El triunfo de las suyas supone la continuidad del trabajo bien hecho. “Cuatro de ellas eran las suplentes del equipo del año pasado. Sabía que podríamos ser un barco competitivo, pero no me imaginaba tanto”, reconoce, antes de añadir que “no son unas fenómenas en lo físico o en lo táctico, pero hacen una piña increíble y tienen mucha confianza”.

La categoría cadete reportó dos medallas más para O Morrazo. La Samertolaméu de Luis Curra fue plata con un equipo jovencísimo, con tres de las remeras en su primer año en la categoría. “La base eran las infantiles del año pasado que ganaron el Nacional”, apunta, en una temporada en la que llegó a juntar a 15 chicas. Ese es el mayor orgullo del técnico moañés. “Hay que seguir manteniendo esta base y completar todas las categorías”, señala.

El bronce correspondió a la SD Tirán de Francisco José Bernárdez. “Fue una temporada muy dura, con muchas lesiones, y a pesar de ello conseguimos subirnos al podio. Es cierto que teníamos la ilusión de ganar, pero después llegaron los problemas y contra eso no se puede hacer nada”, dice.

En hombres cayeron dos metales más para Meira. El absoluto de Dani Pérez se llevó la plata en una categoría enormemente exigente. “Lo hicimos bien en el Gallego pero en España te codeas con la flor y nata de la ACT”, advierte. Por ello, la plata “nos sabe a oro”, admite. “Íbamos tan rápidos como el año pasado, con un equipo muy fino técnicamente que no necesita tirar demasiado del físico. Es muy eficiente remando y eso nos permitía llegar frescos al tercer y al cuarto largo”, explica.

En juveniles se logró la medalla de bronce, con una escuadra de Meira entrenada por Jacobo Gayo. “Había mucha igualdad. Aguantamos los dos primeros largos, pero luego costó mucho”, dice. Su podio significa la esperanza de que la cantera moañesa está próxima a dar el salto a senior. “Tiene que ser así, porque de los ocho chicos que tenemos, seis suben para el año a absoluto”, manifiesta. Pero también reconoce que cuando cogió al equipo “veía muy complicado llegar aquí, los encontraba muy verdes a nivel técnico”. Eso sí, “trabajando mucho y dando pasos grandes hemos dado la sorpresa”, sentencia.