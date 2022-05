Firi estará seis meses en el dique seco

Con la alegría por la permanencia del Alondras en la Tercera División aún en el ambiente, los peores presagios se han convertido en realidad para Adrián Freire, “Firi”. El delantero rojiblanco deberá pasar por quirófano después de que se le haya diagnosticado una rotura del ligamento cruzado y de los dos meniscos de su rodilla derecha, un revés que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un periodo estimado de entre seis y siete meses.

La lesión se produjo en una de las finales que disputó el conjunto rojiblanco en la recta decisiva de la temporada, ante el Juvenil de Ponteareas. Corría el minuto 44 y en un saque de esquina botado por los de José Antonio Rodríguez el canterano se elevaba en el segundo palo para rematar de cabeza al fondo de las mallas. Era el tanto que abría la que iba a ser victoria visitante por 0-2, pero mientras banquillo y compañeros lo celebraban, Firi se percataba del importante daño que se había hecho en la caída.

“Recuerdo perfectamente la acción. Yo salto y estoy pendiente del palo, porque estoy muy cerca de él, pero al caer solamente apoyo con la pierna derecha y la rodilla ya se me va hacia dentro”, relata, reconociendo que el tanto marcado “enseguida se me olvidó, porque al caer el dolor era brutal. Era perfectamente consciente de que algo me había fastidiado, aunque aún no sabía el qué”.

Con el diagnóstico en la mano admite estar “más tranquilo” para un proceso que se prevé largo y en el que prefiere no marcarse plazos. Sí hay uno previsto, y no es otro que el de su operación, prevista para el 20 de mayo. A partir de ahí la prioridad única es “quedar bien. No quiero fijarme una fecha, sino que cuando vuelva hacerlo en perfectas condiciones”. Eso sí, apunta que apenas una semana después de la lesión “ya estaba pensando en jugar al fútbol otra vez. Los jugadores somos así”. Lo habitual en estos casos es que el tiempo de recuperación se sitúe en torno a los seis o siete meses, lo que situaría su reaparición en noviembre o diciembre. “Después de la intervención tendré que estar un mes o un mes y medio con muletas y luego ya podré hacer una vida normal. Para el deporte de contacto ya habrá que esperar esos seis o siete meses”, afirma.

Lo cierto es que la fortuna no ha acompañado a Firi desde que regresase hace dos temporadas al club en el que se formó. Su primer año estuvo marcado por unos problemas de rodilla –la izquierda– que lo mantuvieron meses alejado de la dinámica del equipo. Y en esta ya arrastró algún problema de espalda. “Es cierto que cuando las lesiones te llegan cuando estás sintiéndote bien es un tanto desmotivante, pero no queda otra. Sabes que pueden venir en cualquier momento”, señala.

La lesión de Firi es solo una más en un año especialmente poco afortunado para el Alondras en este capítulo. El meta Martín ya fue baja por otra lesión de rodilla y Mauro y Aitor Díaz se perdieron varios meses de campeonato a causa de sendas pubalgias, por no hablar de la fractura de Pablo García a principios de campaña. A pesar de todo, los cangueses supieron remontar el vuelo en un gran final de temporada. “Esa es la buena noticia, después de una racha absolutamente horrible de 14 jornadas sin ganar”, señala Firi, antes de añadir que “el equipo estuvo muy bien, estábamos convencidos de sacar esto adelante y podemos seguir un año más en Tercera División”.

Sobre su futuro futbolístico asegura estar “muy tranquilo. No es algo que me quite el sueño. Siempre ha habido buena comunicación con el club y basta una conversación para entendernos”.